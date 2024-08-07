Что нельзя публиковать в соцсетях и какая активность может привести к большим проблемам, справиться с которыми будет крайне сложно.

Какие данные и фотографии нельзя публиковать на страницах в соцсетях и что нужно сделать прямо сейчас, чтобы оградить себя от потери денег, личных данных и т.д.

"Не публикуйте это для вашей же безопасности в соцсетях и за их пределами" , - подчеркивают специалисты из киберполиции.

Итак, какие данные и фотографии нельзя публиковать в соцсетях и вообще в Сети:

Во-первых, это личные и финансовые данные.

«Мошенники могут воспользоваться для получения средств/открытия онлайн-счетов на имя жертвы, или для взлома паролей/похищения аккаунта соцсети», - предупреждают в «BRAMA», проекте, созданном киберполицией и волонтерами.

Во-вторых, не следует разглашать будущие путешествия, распространять локации в соцсетях.

Также ни в коем случае не следует публиковать в соцсетях сообщения о дорогостоящих покупках.

От распространения фотографий детей тоже нужно отказаться.

Еще один совет от киберполицейских – не стоит обмениваться конфиденциальными данными, тем более рабочими.

Что нельзя публиковать в соцсетях.

Как защитить себя в Интернете

Для того, чтобы защитить себя в соцсетях и в Интернете вцелом следует придерживаться следующих четырех простых, но важных правил:

Периодически просматривайте список друзей, удаляйте неизвестных подписчиков.

Ограничьте список подписчиков теми, кому вы доверяете просмотр ваших публикаций.

Ограничьте доступ к фотографиям таким образом, чтобы их видели только близкие.

Включите многофакторную аутентификацию для каждого аккаунта, создавайте надежные, уникальные пароли.

Самое главное правило, которое поможет защитить себя в Интернете – контроль за информацией, которую вы предоставляете в сети Интернет.

Свои персональные данные можно предоставлять только в случае 100% уверенности в том, что требующая их сторона является тем, за кого себя выдает.

Что нельзя публиковать в соцсетях

Как создать надежный пароль

Надежный пароль может предотвратить доступ сторонних лиц к учетной записи и должен содержать 12 или даже 14 символов.

Для создания надежного пароля необходимо использовать комбинацию прописных и строчных букв, цифр и символов. В надежном пароле нельзя использовать личные данные – например, дату и год рождения, название организации, в которой работаете.

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