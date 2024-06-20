Придумати надійний пароль для смартфона, облікових записів тощо необхідно для того, щоб захистити персональні дані, доступ до акаунтів та фінансових кабінетів.

Якщо користуватися на смартфоні та інших пристроях ненадийними паролями, зловмисники можуть заволодіти даними картки з коштами, листуваннями, фото та іншою інформацією.

Крім того, хакер, якому став відомий пароль, наприклад, до електронної скриньки, отримає доступ до всіх акаунтів людини, які зареєстровані через цю пошту. Адже просто маючи доступ до електронної скриньи, пароль можна скинути і встановити інший.

Ненадійний пароль може стати причиною викраденя взагалі будь-якої інформаації. Злом облікового запису в соцмережі загрожує витоком особистих листувань, фотографій.

Як створити дійсно надійний пароль для смартфона та акаунтів.

Тому створити дійно надійний пароль – це необхідно.

Фахівці з кібербезпеки радять використовувати для створення надійних паролів фрази. Це можуть бути цитати, рядки з віршів, пісень, плани, важливі думки тощо.

Один з варіантів створення надійного пароля – використовувати перші літери кожного слова знайомої фрази як основу комбінації для пароля.

«Наприклад, якщо з фрази "КіберПес любить гризти мамині капці та одяг!" обрати перші літери слів і додати спеціальні символи та цифри вийде така комбінація: Kplgmkto!#24», - кажуть експерти Державної служби спеціаального зв’язку та захисту інформації України.

Ще один вариіант створити надійний пароль – поєднувати перші склади чи частини кількох слів фрази.

Як створити дійсно надійний пароль для смартфона та акаунтів.

Крім того, для створення надійного пароля можна використовувати всю фразу як пароль.

«Якщо за основу для пароля взяти афоризм Лесі Українки “Без надії сподіваюсьˮ, може вийти така комбінація: BezNadiiSpodivaius, до якої необхідно також додати спеціальні символи та цифри», - наводять приклад експерти.

Додамо, при створенні дійсно надійного пароля слід уникати простих фраз і слова зі словника.

Ще одна можливість створити унікальний пароль – скористатися генератором паролів.

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