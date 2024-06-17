Мобільний оператор «Київстар» повідомив про чергові зміни для абонентів – до одного з популярних тарифів компанії більше не буде можливості підключитися.

Компанія «Київстар» попередила своїх клієнтів про зміни у деяких контрактних тарифах, пише Politeka.net.

Чергові зміни відбудуться вже з 20 червня.

«Нові абоненти не зможуть підключити тариф Любов до батьків», - попередив «Київстар».

Однак, якщо абонент підключить цей тариф до 19 червня 2024 року включно або вже користується ним, наповнення та умови тарифу залишаться незмінними.

Крім того, «Київстар» повідомляють, що з 20 червня 2024 року контрактні абоненти зможуть підключити новий тариф — LOVE UA Комфорт.

«Цей тариф було створено «Київстаром» для абонентів у віці від 60 років, а також людей з інвалідністю І-ІІІ групи», - уточнили в «Київстар», додавши, що для того, щоб перейти до цього тарифу необхідно прийти до магазину.

Нагадаємо, що тариф «Любов до батьків» було також створено для для людей від 60 років або з інвалідністю. Підключити його також можна було тільки у магазині «Київстар». Вартість становить – 125 грн/міс.

Нагадаємо, що раніше «Київстар» повідомив, що з 14 червня тариф «ВСЕ РАЗОМ Слава 2024» називатиється «ВСЕ РАЗОМ Перевага». Наповнення та умови тарифного плану залишилися незмінними.

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