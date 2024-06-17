Мобильный оператор «Киевстар» сообщил об очередных изменениях для абонентов – к одному из популярных тарифов компании больше не будет возможности подключиться.

Компания Киевстар предупредила своих клиентов об изменениях в некоторых контрактных тарифах, пишет Politeka.net.

Очередные перемены произойдут уже с 20 июня.

"Новые абоненты не смогут подключить тариф Любовь к родителям", - предупредил "Киевстар".

Однако если абонент подключит этот тариф до 19 июня 2024 года включительно или уже пользуется им, наполнение и условия тарифа останутся неизменными.

Кроме того, Киевстар сообщают, что с 20 июня 2024 года контрактные абоненты смогут подключить новый тариф — LOVE UA Комфорт.

"Этот тариф был создан "Киевстаром" для абонентов в возрасте от 60 лет, а также людей с инвалидностью I-III группы", - уточнили в "Киевстар", добавив, что для того, чтобы перейти к этому тарифу необходимо прийти в магазин.

Напомним, что тариф «Любовь к родителям» был также создан для людей от 60 лет или с инвалидностью. Подключить его можно было только в магазине «Киевстар». Стоимость составляет – 125 грн/мес.

Напомним, что ранее «Киевстар» сообщил, что с 14 июня тариф «ВСЕ ВМЕСТЕ Слава 2024» называется «ВСЕ ВМЕСТЕ Преимущество». Наполнение и условия тарифного плана остались прежними.

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