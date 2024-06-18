Кіберфахівці назвали шість ознак, які можуть свідчити про те, що на вашому смартфоні з’явився вірус – небезпечна програма, яка загрожує вашим особистим даним і навіть коштам.

Отже, як дізнатися, що завантажена на смартфон програма виявилася небезпечною.

Одна з ознак такої програми – відсутність обіцяного функціоналу

«Дослідники проаналізували ряд програм, які маскувалися під рішення з безпеки, але вони тільки відображали небажану рекламу та пропонували псевдозахист. Імітуючи базові функції захисту, ці рішення часто виявляли легітимні програми як шкідливі та створювали помилкове відчуття безпеки у жертв», - розповіли кіберфахівці проєкту «BRAMA».

Як дізнатися, що на смартфоні з’явився вірус.

Підозріла поведінка – ще одна ознака небезпечної програми. Тобто, програма працює дивно, наприклад, запускається, закривається або взагалі виходить з ладу без видимих причин.

Ще однією ознакою появи вірусу на смартфоні є дивні повідомлення та дзвінки.

Це може бути, як пояснюють кіберфахівці, розсилання шкідливим програмним забезпеченням повідомлень з вашого смартфону вашим контактам. В інших випадках вірус може намагатися здійснити неавторизовані дзвінки або надіслати повідомлення на платні номери.

Як дізнатися, що на смартфоні з’явився вірус.

Розряджання батареї – теж може бути ознакою появи вірусу на смартфоні.

Активне використання даних та випадкові спливаючі рекламні вікна та невідомі програми – також ознаки появи небезпечної програми на смартфоні.

Підкреслимо, що для смартфонів доступні кілька надійних антивірусних програм, які забезпечують додатковий рівень безпеки. Вони сканують пристрої на віруси та потенційно небезпечні програми так само як у комп'ютері.

Однак слід пам’ятати, що жодна антивірусна програма не може забезпечити 100% захищеність.

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