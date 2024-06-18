Киберспециалисты назвали шесть признаков, которые могут свидетельствовать о том, что на вашем смартфоне появился вирус – опасная программа, угрожающая вашим личным данным и даже средствам.

Итак, как узнать, что загруженная на смартфон программа оказалась опасной.

Один из признаков такой программы – отсутствие обещанного функционала.

«Исследователи проанализировали ряд программ, которые маскировались под решения по безопасности, но они только отражали нежелательную рекламу и предлагали псевдозащиту. Имитируя базовые функции защиты, эти решения часто проявляли легитимные программы как вредные и создавали ошибочное чувство безопасности у жертв», – рассказали киберспециалисты проекта «BRAMA».

Как узнать, что на смартфоне появился вирус

Подозрительное поведение – еще один признак опасной программы. То есть программа работает странно, например, запускается, закрывается или вообще выходит из строя без видимых причин.

Еще одним признаком появления вируса на смартфоне является появление странных сообщений и звонков.

Это может быть, как объясняют киберспециалисты, рассылка вредоносным программным обеспечением сообщений с вашего смартфона вашим контактам. В других случаях вирус может пытаться совершить неавторизованные звонки или отправить сообщение на платные номера.

Как узнать, что на смартфоне появился вирус

Разрядка батареи – тоже может являться признаком появления вируса на смартфоне.

Активное использование данных и случайные всплывающие рекламные окна и неизвестные программы – признаки появления опасной программы на смартфоне.

Подчеркнем, что для смартфонов доступны несколько надежных антивирусных программ, обеспечивающих дополнительный уровень безопасности. Они сканируют устройства на вирусы и потенциально опасные программы так же, как в компьютере.

Однако следует помнить, что ни одна антивирусная программа не может обеспечить 100% защищенность.

Последние новости Украины:

Абоненты не смогут подключить: "Киевстар" предупредил о новых изменениях.

Абоненты "Vodafone" начали получать SMS о неприятных изменениях: к чему готовиться.

Фальшивые приложения: киберспециалисты рассказали, как оградить смартфон от взлома.