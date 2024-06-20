Придумать надежный пароль для смартфона, аккаунтов и т.п. необходимо для того, чтобы защитить персональные данные, доступ к финансовым кабинетам.

Если пользоваться на смартфоне и других устройствах ненадежными паролями, злоумышленники могут завладеть данными карты с денежными средствами, переписками, фото и другой информацией.

Кроме того, хакер, которому стал известен пароль, например, к электронному ящику, получит доступ ко всем аккаунтам человека, зарегистрированным через эту почту. Ведь просто имея доступ к электронному ящику, пароль можно сбросить и установить другой.

Ненадежный пароль может стать причиной похищения вообще любой информации. Взлом аккаунта в соцсети грозит утечкой личных переписок, фотографий.

Как создать действительно надежный пароль для смартфона и аккаунтов

Поэтому создать надежно пароль – это необходимо.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют использовать для создания надежных паролей фразы. Это могут быть цитаты, строки из стихов, песен, планы, важные мысли и т.д.

Один из вариантов создания надежного пароля – использовать первые буквы каждого слова знакомой фразы в качестве основы комбинации для пароля.

«Например, если из фразы "КиберПес любит грызть мамины тапочки и одежду!" выбрать первые буквы слов и добавить специальные символы и цифры выйдет следующая комбинация: Kplgmkto!#24», - говорят эксперты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Еще один вариант создать надежный пароль – совмещать первые слоги или части нескольких слов фразы.

Как создать действительно надежный пароль для смартфона и аккаунтов

Кроме того, для создания надежного пароля можно использовать всю фразу как пароль.

«Если за основу для пароля взять афоризм Леси Украинки «Без надежды надеюсь, может получиться следующая комбинация: BezNadiiSpodivaius, к которой необходимо также добавить специальные символы и цифры», - приводят пример эксперты.

При создании действительно надежного пароля следует избегать простых фраз и слова из словаря.

Еще одна возможность создать уникальный пароль – воспользоваться генератором паролей.

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