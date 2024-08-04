Якщо рівень заряду акумулятора вашого телефону впав з 80 відсотків до рівня нижче 30 відсотків за кілька годин - це говорить про проблему.

Літій - іонний акумулятор може бути якимось чином пошкоджений.

Є два способи пошкодження акумулятора телефону: теплове пошкодження або пошкодження від 100 відсотків або 0 відсотків.

Акумулятор телефону отримує електрику від металевого літію, який зливається з іншим матеріалом і втрачає частину своїх іонів. Коли ви заряджаєте його (відправляючи іони назад у батарею), літій повертається до себе. Літій може робити це цілий день.

Проблема виникає, коли телефон постійно заряджається до 100 відсотків, а потім його молекули починають чинити опір змінам. Найгірше, коли заряд акумулятора телефону падає до 0 відсотків. Деяка частина літію залишається назавжди пов'язаною.

Чим довше ваша батарея телефону залишається розрядженою, тим більше корисного літію ви втрачаєте.

Як продовжити термін служби акумулятора телефону?

Вимкніть телефон, перш ніж він досягне нуля відсотків. Досягнення нуля відсотків – це найбільша небезпека, яку ви можете безпосередньо контролювати.

Вимкніть телефон від заряджання на 90 відсотків.

Вимкніть телефон перед сном. Припиніть нічну зарядку. Просто зарядіть перед сном. Деякі функції телефону намагаються розрахувати, як повільно заряджати телефон, щоб уникнути пошкодження акумулятора.

Уникайте нагрівання під час заряджання телефону.

Не оновлюйте програми та вимкніть антени, що не використовуються, такі як Bluetooth, Wi-Fi або мобільні дані.

Останні новини України:

Як зрозуміти, що телефон прослуховують: найпростіші способи перевірки.

Як дзвонити по телефону, якщо немає сигналу мережі: проста інструкція та поради.

Чому смартфон почав повільно заряджатися: експерти назвали найпоширеніші причини.