Если уровень заряда батареи вашего телефона упал с 80 процентов до уровня ниже 30 процентов за несколько часов - это говорит о проблеме.

Литий-ионный аккумулятор в телефоне может быть каким-то образом поврежден.

Есть два способа повреждения аккумулятора вашего телефона: тепловое повреждение или повреждение от 100 процентов или 0 процентов.

Аккумулятор вашего телефона получает электричество от металлического лития, который сливается с другим материалом и теряет часть своих ионов. Когда вы заряжаете его (отправляя ионы обратно в батарею), литий возвращается в себя. Литий может делать это весь день.

Проблема возникает, когда телефон все время заряжается до 100 процентов, а затем его молекулы начинают сопротивляться изменениям. Хуже того, когда заряд аккумулятора телефона падает до 0 процентов. Некоторая часть лития остается навсегда связанной.

Чем дольше ваша батарея телефона остается разряженной, тем больше полезного лития вы теряете.

Как продлить срок службы аккумулятора телефона?

Выключите телефон, прежде чем он достигнет нуля процентов. Достижение нуля процентов — это самая большая опасность, которую вы можете напрямую контролировать.

Отключите телефон от зарядки на 90 процентов.

Отключайте телефон перед сном. Прекратите ночную зарядку. Просто зарядите перед сном. Некоторые функции телефона пытаются рассчитать, как медленно заряжать телефон, чтобы избежать повреждения аккумулятора.

Избегайте нагревания при зарядке телефона.

Не обновляйте приложения и отключите неиспользуемые антенны, такие как Bluetooth, Wi-Fi или мобильные данные.

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