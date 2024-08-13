До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 13 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 13 серпня до вас приходить сильна енергія.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 13 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

Немає жодного секретного соусу до життя, Овен. Ти просто маєш вірити в себе іноді, навіть коли ніхто інший не буде.

Не завжди є щось, чого ви дійсно можете з нетерпінням чекати, і ось тут і потрібно включити уяву.

Вирішіть, чого ви хочете, і уявіть, що це станеться у вашому житті. Справжній дух віри може покликати це до себе.

Іноді щось відбувається через те, що ваші думки створили енергію, необхідну для його прояву.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів

Іноді люди можуть завадити вам досягти своїх цілей.

Ви не повинні завжди залежати від того, чого хочуть для вас інші люди, і тому вам може бути необхідно почати відмовлятися від переконання, що вам потрібен дозвіл чи схвалення інших.

Замість того, щоб намагатися змусити когось бути задоволеним тим, що ви робите, просто дозвольте результатам, від яких ви отримуєте задоволення, говорити самим за себе.

Зрештою, вони будуть дуже раді, а якщо ні, ви знаєте, де ви знаходитесь.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Трійка Жезлов, перевернута

Зараз ви відчуваєте, що ваша креативність трохи пригнічена, і ви можете усвідомити, що ваше життя не дає вам натхнення.

Робіть те, що допоможе вам відчути себе у центрі подій.

Можливо, піти в парк або прогулятися торговим центром. Переглянути фільм особисто або зустрітися з друзями, щоб посміятися та поговорити про життя.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута

Почуття можуть стати потужним руйнівником вашої енергії, оскільки ви починаєте відчувати нові емоції, про існування яких ви навіть не підозрювали.

Можливо, ви проходите через випробування та негаразди, які заважають вашій проникливості та інтуїції.

Саме в цей момент вам важливо повернути собі здоров'я та дух.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Смерть

Добре говорити про те, як сумно, коли щось закінчується. Закінчення стосунків чи розрив нелегко забути.

Навіть якщо ви спробуєте, у вас ще можуть бути моменти, коли ви згадуєте, як все було раніше. Добре мати друга, з яким ви можете поговорити про уроки без засудження.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Трійка Меч, перевернута

Іноді ви думаєте, що хтось проти вас, але це не так. Ви просто долаєте переконання, що не можете довіряти конкретній людині через її поведінку і те, як вона з вами поводилася.

Тепер, коли вони виявляють більше інтересу, ніж раніше, це змінює статус ваших стосунків і може навіть змінити ваші почуття.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Маг

Ви вчитеся сприймати речі по одному дню за раз і не намагатись забігати вперед. Ви починаєте повільно усвідомлювати цінність того, що ви маєте, і цінувати це.

Це впевненість усередині вас, яка росте, якої не було раніше. Вона дозволяє вам вийти за межі того, що ви пробували в минулому. Ось чому ви починаєте бачити результати.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута

Ви знаходитесь в тому місці, де вам просто потрібно зробити перерву та дозволити собі пережити свої емоції.

Як тільки ви візьмете під контроль свої почуття, ви почнете бачити речі в іншому світлі. Погано приймати рішення про щось, коли ви дуже емоційні. Часто краще просто дозволити драмі дня піти, а потім почати все знову завтра.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Сімка Жезлів

Це чудовий день, щоб зробити крок назад і оцінити все своє життя. Можливо, вам захочеться додати більше часу для творчості мистецтва.

Можливо, вам доведеться почати справлятися зі своїми емоціями іншими способами, а не лише через розмову.

Це може бути момент, коли ви почнете більше писати чи грати музику. Також це може бути хорошим часом для вас, щоб відволіктися від світу і зазирнути всередину себе.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Суд

Думай головою, а не серцем. Ти дізнаєшся, що є певні речі, які вимагають від тебе бути об'єктивними.

Вам може бути складно діяти так, щоб не видавати свою особисту думку, але краще зберігати безпристрасний вираз обличчя, намагаючись вести переговори з іншими.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей

Ключове слово сьогодні – стриманість. Ви хочете переконатися, що не перенапружуєтеся і не робите більше, ніж можете винести.

Ви можете думати, що зможете вичавити з дня все, якщо спробуєте дисциплінувати свою енергію, але вам це буде нелегко, оскільки життя часто підносить непередбачувані моменти, які зводять нанівець ваш прогрес.

Постарайтеся щосили зосередитися на чомусь одному і робити це добре.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Четвірка Мечів

Існує безліч думок і голосів, яких варто прислухатися, але найголовніше — пам'ятати: те, що ви думаєте і відчуваєте, має для вас значення.

Вас попросять або стати партнером або погодитися з кимось, і це може суперечити вашим власним переконанням.

Навіть якщо ви любите іншу людину і не хочете, щоб вона відчувала себе самотньою в цьому світі, будьте вірні своїм власним переконанням.

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