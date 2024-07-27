Согласно гороскопу на август 2024 года, людей, рожденных под этим знаком Зодиака, ждут комплименты, изменения в личной жизни.

Астрологи уже начали озвучивать гороскопы на август 2024 года.

Этот месяц принадлежит Львам. Солнце в этом знаке Зодиака находится с 22 июля по 23 августа.

Рассказывая о гороскопе на август 2024 года, профессиональная таролог и астролог Анна отметила, что, когда Солнце переходит в Лев, природа выглядит царственной, переливается всеми красками, воздух напоен цветочными ароматами, зреют плоды.

«Период Льва – это период цветения и первых плодов, проявления таланта невидимого Творца, его гениальности и прекрасного», - рассказала эксперт по гороскопам.

Гороскоп на август 2024 года.

Солнце, говорит астролог, главная фигура гороскопа, имеет максимальную силу в знаке Льва, это его астрологическая обитель.

«Поцелованные Солнцем Львы подкупают своей уверенностью, достоинством, внутренней силой, царским покоем. Не просто так рождаются в солнечной обители, это заслуга или миссия», - говорит астролог.

Львы по гороскопу это люди, которые любят комплименты и лесть.

«Осыпьте их искренними комплиментами, восхищением, выражением своей преданности, и вы никогда не услышите грозного рева Льва. Воспитание маленького Львенка происходит исключительно с помощью поощрений, поддержки и положительного примера. Критику самоуверенный Лев воспримет агрессивно как нападение», – предупредила астролог.

Гороскоп на август 2024 года.

В Льве, как предвещает гороскоп на август 2024 года, ближайший месяц выделен 1 дом.

«Вы сами, имидж, личная жизнь, самореализация, планы. В этом секторе много ударения будет весь месяц. Солнце до 21 августа, Венера до 5 августа, здесь же Молодой месяц», - рассказала астролог некоторые детали гороскопа на август 2024 года.

4 и 15 августа – вернется сюда ретро Меркурий.

«Важно для Вас светиться за счет того, что связано с Вами лично. 1 дом – это начало нового цикла, особенно это касается Львов, рожденных вблизи Молодого месяца 03-05 августа», - посоветовала Львам на август экспрет по гороскопам.

Также в августе для Львов может начаться новая история в личной жизни, могут быть важные изменения с телом, самореализацией.

«Вас будут замечать, Вы можете в первой половине месяца начать какой-нибудь новый проект», - рассказала астролог о гороскопе для Львов на август 2024 года.

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