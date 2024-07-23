Астрологи розповіли, що чекає на представників різних знаків Зодіаку на цьому тижні з 22 по 28 липня, і як скористатися підказками зірок, щоб досягти успіху.

Зірки пророкують, що цей тиждень з 22 по 28 липня нудним не буде ні для кого. Навпаки – він буде супер зарядженим, адже він насичений планетарними подіями.

«Сонце входячи до Лева, наближається до опозиції з Плутоном у Водолії. До п’ятниці у нас дуже сильна напруга, від Повного місяця, опозиції Сонця і Плутона», - розповіла астрологиня і авторка блогу з прогнозами Taratoria.

За словами експертки, час після повного місяця залишає людям шанс внести коригування та виправити помилки, якщо зробили щось, за власними відчуттями, невірно.

«Тому варто на початку тижня відстежити свої почуття, думки та зрозуміти, що вас зараз тяжить і постаратися зробити роботу над помилками», - радить астролог.

А от у період з 22 по 23 липня, у плани можуть втрутитися несподівані обставини. Матиме вплив напруження між Меркурієм та Ураном.

Як пояснює астролог, Меркурій пов’язаний з інтелектуальною та комунікативною діяльністю, відповідає за процеси обробки та передачі інформації, а Уран це планета прогресу, свободи, реформ.

Новий гороскоп на тиждень 22-28 липня.

Ця взаємодія, каже авторка каналу Taratoria, часто дає ймовірність форс-мажорів, непередбачуваних ситуацій, поломок техніки, засобів зв’язку та пересування.

«Але й просто ми можемо бути в ці дні більш нервозними, збудженими, можемо різко реагувати на будь-яке обмеження особистої свободи (навіть якщо ви самі собі його створили)», - попереджає астролог.

Також, згідно з гороскопом на тиждень 22-28 липня, нервова система може бути розхитаною. І це також матиме вплив – є ризик непродуманих дій і кроків.

Також астролог повідомила, що у період 22-24 липня Марс у гарному аспекті з Плутоном.

Це означає, що якщо не витрачати свої сили на диструктив, то можна досягти дуже багато.

«Адже цей союз зміцнить волю і примножить сили. Витратьте енергію, що з’явилася, на впровадження змін у поточні проекти, вдосконалення своїх дій і на те, щоб підняти в тих справах, на які ви робите ставки», - радить астролог, розповідаючи про гороскоп на тиждень 22-28 липня.

І весь цей тиждень, каже астролог, «Сонце з Марсом добре аспектовні». Тому сила, енергія, сміливість допоможуть бути продуктивними і не опускати руки.

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