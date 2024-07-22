Кожен день тижня з 22 по 28 липня має свої астрологічні аспекти, які впливають на людей і, як наслідок, події навколо.

Астрологи складають свої прогнози на рік, місяць, тиждень і дні, щоб попередити представників різних знаків Зодіаку про можливі проблеми або навпаки – успіх.

У які дні на тижні можна діяти сміливо і ризиковано, а у які краще вести себе тихо, не наражатися на небезпеку.

Виключенням не став і тиждень з 22 по 28 липня. Його перша половина буде активною та емоційною у повітрі витатиме багато войовничої та агресивної енергії.

Цей аспект, за словами астрологині і авторки каналу «Scorpio» виник через увімкнення планет війни Марса та Плутона. Тож у ці дні експертка з прогнозів радить уникати людних місць і не реагувати на провокації, не забувати не обережність, в тому числі за кермом.

Найконфліктніший день тижня 22-28 липня.

Днем, на який краще взагалі не планувати нічого важливого є субота, 27 липня.

«На цей день краще не планувати важливі справи, бо день хоча і активний та енергійний, проте конфліктний. Краще запланувати активний відпочинок», - порадила астролог.

Також ввечері цього дня, 27 липня, може з’явитися необхідність змінити свої плани. Також люди можуть відчувати тривогу, страхи, підозру та негативні емоції.

Найконфліктніший день тижня 22-28 липня.

Додамо, що, за словами астрологів, з 25 по 27 липня пануватимуть сприятливі дні. Гармонійний аспект Сонця і Марса сприяє працьовитості та вмінню досягати чудових практичних результатів. Це період стане гарним часом для публічної діяльності, презентації своїх робіт, дій, спрямованих на здобуття популярності.

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