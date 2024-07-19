Ті, хто має найбільший попит на роботі - відкриває шлях до розуміння того, чому деякі знаки зодіаку перевантажені більше за інших.

Суперпрацьовитий знак Зодіаку може любити адреналіновий сплеск успіху і навіть невдачі.

Суперпрацелюбним працівником може бути також той, хто застряг на роботі, яку він ненавидить, висмоктуючи з нього дорогоцінну, що підтримує життя енергію.

Так що це дійсно залежить від того, що людина робить і як вона описує переробку.

ОВЕН (21 березня - 19 квітня)

Працьовитий Овен завжди вкладає сили в усі, і зазвичай у результаті розплачується за це фізично. Овен - той, хто підштовхує себе; високі особисті рекорди завжди гаразд з Овном.

І хоча дещо схильні перенапружуватися, вони дорого за це платять тілесними ушкодженнями і головними болями від стресу.

2. БЛИЗНЮКИ (21 травня - 20 червня)

Перевтома виглядає по-різному на різних людях, і перевтомлений Близнюк більш-менш виглядає як спокійна людина, якій немає справи до світу.

Близнюки не хочуть загрузнути у тягарі роботи, тому, якщо ситуація стане критичною, вони відступлять і відновляться.

3. ДІВА (23 серпня - 22 вересня)

Діви активні і цей божевільний драйв забирає кожного, хто народився під цим знаком, у нові сфери амбіцій та необхідності робити все правильно. Перфекціонізм - це не жарт для Діви, і увага до деталей - це те, що змушує їх працювати понаднормово.

Додайте до цього перевтому та нестачу сну, і ви отримаєте ідеальний коктейль для потужного зриву, викликаного перевтомою та спалахами гніву.

4. ТЕРЕЗИ (23 вересня - 22 жовтня)

Терези беруться за складні завдання і з великими труднощами доводять їх до кінця. Це викликає у них занепокоєння та стрес, що позначається на їхньому здоров'ї.

Терези, що тягнуться до рівноваги, обтяжені перевантаженістю роботою, і вони тягнуть з собою вантаж минулих проектів, які залишилися незавершеними. Для Терезів ніколи не вистачає часу на добу.

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