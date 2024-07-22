Каждый день недели с 22 по 28 июля имеет свои астрологические аспекты, влияющие на людей и, как следствие, на события вокруг.

Астрологи составляют свои прогнозы на год, месяц, неделю и дни, чтобы предупредить представителей разных знаков Зодиака о возможных проблемах или наоборот – успехе.

В какие дни на неделе можно действовать смело и рискованно, а в какие лучше вести себя тихо, не подвергаться опасности.

Исключением не стала и неделя с 22 по 28 июля. Ее первая половина будет активной и эмоциональной, в воздухе будет витать много воинственной и агрессивной энергии.

Этот аспект, по словам астролога и автора канала Scorpio, возник из-за включения планет войны Марса и Плутона. Поэтому в эти дни эксперт по прогнозам советует избегать людных мест и не реагировать на провокации, не забывать про осторожность, в том числе за рулем.

Самый конфликтный день недели 22-28 июля.

Днем, на который лучше вообще не планировать ничего важного, является суббота, 27 июля.

«На этот день лучше не планировать важные дела, потому день хотя и активный и энергичный, однако конфликтный. Лучше запланировать активный отдых», – посоветовала астролог.

Также вечером этого дня, 27 июля, может возникнуть необходимость изменить свои планы. Также люди могут ощущать тревогу, страхи, подозрение и негативные эмоции.

Самый конфликтный день недели 22-28 июля.

Добавим, что, по словам астрологов, с 25 по 27 июля будут царить благоприятные дни. Гармоничный аспект Солнца и Марса способствует трудолюбию и умению добиваться замечательных практических результатов. Этот период станет хорошим временем для публичной деятельности, презентации своих работ, действий, направленных на обретение популярности.

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