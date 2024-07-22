На цьому тижні з 22 по 28 липня починає діяти секстиль Нептуна з Плутоном. І це тривалий аспект двох вищих планет.
Цей тривалий аспект, за словами астрологині і авторки каналу з астрологічними прогнозами Scorpio, є сприятливим періодом для творчої діяльності та романтики. Втім, це також є періодом наростання конспірологічних теорій, інтриг. Можливі терористичні акти на релігійному грунті, посилення залежностей, затоплення, отруєння.
«Перша половина тижня - активна та емоційна, у повітрі витатиме багато войовничої та агресивної енергії через увімкнення планет війни Марса та Плутона», - попередила астрологиня.
Гороскоп на тиждень 22-28 липня.
Астролог радить представникам усіх знаків Зодіаку уникати людних місць, не піддаватися на провокації, намагатися не потрапляти під чийсь негативний вплив та маніпуляції.
«Не забувайте про обережність, обов'язково дотримуйтесь правил ПДР», - закликала астролог.
Також протягом цього тижня 22-28 липня Сонце буде у секстилі з Марсом.
Це, за словами астролога, що принесе сміливість, впевненість, бажання діяти.
«Енергії буде надзвичайно багато, тож спрямуйте її у правильному напрямку, сплануйте дії, що наблизять вас до реалізації ваших бажань, вітається ініціативність», - порадила астрологиня представникам знаків Зодіаку.
Гороскоп на тиждень 22-28 липня.
Що ж до сьогоднішнього дня, 22 липня, то, за словами астролога, у понеділок Сонце переходить у знак Лев.
І це сприятливо для самореклами, творчості, налагодження взаємин з дітьми, для духовної діяльності, для того, щоб приділити увагу своєму здоров'ю, зміцнити імунітет та серцево-судинну систему.
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