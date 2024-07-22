Що віщують усім знакам Зодіаку зірки на цьому тижні з 22 по 28 липня і про які небезпеки вони нас попереджають.

На цьому тижні з 22 по 28 липня починає діяти секстиль Нептуна з Плутоном. І це тривалий аспект двох вищих планет.

Цей тривалий аспект, за словами астрологині і авторки каналу з астрологічними прогнозами Scorpio, є сприятливим періодом для творчої діяльності та романтики. Втім, це також є періодом наростання конспірологічних теорій, інтриг. Можливі терористичні акти на релігійному грунті, посилення залежностей, затоплення, отруєння.

«Перша половина тижня - активна та емоційна, у повітрі витатиме багато войовничої та агресивної енергії через увімкнення планет війни Марса та Плутона», - попередила астрологиня.

Гороскоп на тиждень 22-28 липня.

Астролог радить представникам усіх знаків Зодіаку уникати людних місць, не піддаватися на провокації, намагатися не потрапляти під чийсь негативний вплив та маніпуляції.

«Не забувайте про обережність, обов'язково дотримуйтесь правил ПДР», - закликала астролог.

Також протягом цього тижня 22-28 липня Сонце буде у секстилі з Марсом.

Це, за словами астролога, що принесе сміливість, впевненість, бажання діяти.

«Енергії буде надзвичайно багато, тож спрямуйте її у правильному напрямку, сплануйте дії, що наблизять вас до реалізації ваших бажань, вітається ініціативність», - порадила астрологиня представникам знаків Зодіаку.

Гороскоп на тиждень 22-28 липня.

Що ж до сьогоднішнього дня, 22 липня, то, за словами астролога, у понеділок Сонце переходить у знак Лев.

І це сприятливо для самореклами, творчості, налагодження взаємин з дітьми, для духовної діяльності, для того, щоб приділити увагу своєму здоров'ю, зміцнити імунітет та серцево-судинну систему.

Останні новини України:

Гороскоп на сьогодні: астрологічний прогноз на 22 липня для всіх знаків Зодіаку.

Карти Таро обіцяють серйозні невдачі цьому знаку Зодіаку: вже у липні.

Таке вже було у 1941-му році: астролог назвала головну небезпеку у липні для всіх Знаків.