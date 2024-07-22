Что вещают всем знакам Зодиака звезды на этой неделе с 22 по 28 июля и о каких опасностях они нас предупреждают.

На этой неделе с 22 по 28 июля начинает действовать секстиль Нептуна с Плутоном. И это длительный аспект двух высших планет.

Этот продолжительный аспект, по словам астролога и автора канала с астрологическими прогнозами Scorpio, является благоприятным периодом для творческой деятельности и романтики. Впрочем, это также период нарастания конспирологических теорий, интриг. Возможны террористические акты на религиозной почве, усиление зависимостей, затопление, отравление.

"Первая половина недели - активная и эмоциональная, в воздухе будет витать много воинственной и агрессивной энергии из-за включения планет войны Марса и Плутона" , - предупредила астролог.

Гороскоп в неделю 22-28 июля.

Астролог советует представителям всех знаков Зодиака избегать людных мест, не поддаваться на провокации, стараться не попадать под чье-то негативное влияние и манипуляции.

«Не забывайте об осторожности, обязательно соблюдайте правила ПДР» , - призвала астролог.

В течение этой недели 22-28 июля Солнце будет в секстиле с Марсом.

Это, по словам астролога, принесет смелость, уверенность, желание действовать.

«Энергии будет очень много, поэтому направьте ее в правильном направлении, спланируйте действия, которые приблизят вас к реализации ваших желаний, приветствуется инициативность», - посоветовала астролог представителям знаков Зодиака.

Гороскоп в неделю 22-28 июля.

Что касается сегодняшнего дня, 22 июля, то, по словам астролога, в понедельник Солнце переходит в знак Лев.

И это благоприятно для саморекламы, творчества, налаживания взаимоотношений с детьми, для духовной деятельности, для того чтобы уделить внимание своему здоровью, укрепить иммунитет и сердечно-сосудистую систему.

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