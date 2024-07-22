Гороскоп на 22 липня для всіх знаків Зодіаку , у будь-якому разі сьогодні буде досить складно приховати правду.

Однак ми можемо прийняти полегшення, дозволивши всьому випливти назовні!

Овен

21 березня – 19 квітня

Робота може піти вам на користь у цей час – якщо ви дозволите їй. У вас може бути багато хорошого, але якимось чином все, що ви бачите, це інші люди, які, як ви вважаєте, вас стримують. Будьте обережні, тому що підлі ігри, щоб просунутися вперед, швидше за все, обернуться проти вас. Якщо вам потрібно знайти вихід для сильного бажання змагатися, зосередьтеся на змаганні з самим собою. Коли ви робите все можливе, ви дійсно можете сяяти.

Телець

20 квітня-20 травня

У вас може бути багато ідей щодо покращення вашого будинку та сімейного життя в даний час. Намагайтеся представити ці пропозиції як те, що знаходить відгук у вас особисто, а не зображати їх як те, що має бути зроблено, тому що так сказала авторитетна людина. Інші залучені люди можуть приєднатися, якщо ви чесно поговорите з ними про свій власний досвід, але вони, швидше за все, відштовхуватимуться, якщо відчують, що ви підштовхуєте або маніпулюєте ними, щоб вони взяли участь.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Ситуація, коли ви ділитеся грошима або іншими ресурсами з кимось, може бути ускладнена неоднозначними повідомленнями в цей час. Яскраве Сонце висвітлює вашу здатність до спілкування, тому почніть з того, щоб скористатися можливістю та запитати іншу людину відкрито і прямо про те, що вам потрібно. Якщо стане очевидним, що ваші потреби не будуть задоволені у вашому нинішньому положенні, інші варіанти можуть виявитися для вас більш корисними. Вам краще знати, в будь-якому випадку!

Рак

21 червня-22 липня

У когось іншого може бути велика ідея, як вам слід витратити свої гроші. Перш ніж здатись, подумайте, чи має ця людина право вимагати цього. Починаючи з сьогоднішнього дня, наступного місяця буде інтенсивна увага до ваших грошей та інших речей, тому це гарний час, щоб прояснити, що належить вам, а не іншим. Тим часом ніжна Венера може зараз підтримати вашу здатність люб'язно повідомляти про свою точку зору, тому люди можуть зрозуміти, якщо ви повинні сказати їм «ні».

Лео

23 липня – 22 серпня

Фінансові питання можуть здатися вам комфортнішими, ніж зазвичай, в даний момент. Особливо якщо ваші грошові зв'язки з іншими людьми знаходяться в хорошому стані, ви можете відчути, що ви можете витратити трохи більше на себе. З сліпучим Сонцем, що входить у ваш знак, ви можете бути особливо обізнані про власні потреби і схильні переслідувати їх. Переконайтеся, що ви не дозволяєте позитивним флюїдам відвести вас до маніпулювання вами, щоб уникнути ваших законних обов'язків, але в іншому насолоджуйтесь моментом!

Діва

23 серпня – 22 вересня

Можливо, є хтось, з ким ви хочете познайомитись ближче. Незалежно від того, що зароджується зв'язок — це дружба, бізнес чи ще щось, зробити перший крок може бути страшно. Однак, якщо вас сприймають як круто крутиться навколо них або намагається за лаштунками спланувати нову зустріч, ви можете відлякати їх. Просто будьте прямолінійними у своєму підході до цієї людини. Якщо ви можете зробити їм щирий комплімент, вони можуть бути охоче залучені, ніж ви думали.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

У цей час ви можете бути більш залучені до своєї більш широкої соціальної мережі, ніж зазвичай. Коли ви приділяєте пильну увагу тому, що відбувається у житті ваших друзів та знайомих, на жаль, може закрастись ревнощі. Будьте обережні, щоб не перекладати цей тиск однолітків на свою сім'ю, намагаючись підганяти їх під чужий шаблон. Хоча це може бути правдою, що сім'ї ваших друзів роблять щось не так, як ваша, це не завжди стосується вирішення унікальних проблем вашої родини.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Професійні питання можуть опинитися у центрі вашої уваги, оскільки енергійне Сонце сьогодні входить у ваш сектор кар'єри. Якщо ви переживаєте через те, що, як вам здається, ви просили про підвищення чи іншу бажану річ на роботі, яку не отримали, вам варто переглянути, як насправді відбулася ця взаємодія. Ви використовували слова, коли просили, чи просто натякали? Спостереження за тим, як ваші колеги справляються з подібними ситуаціями, може допомогти вам удосконалити свій підхід до того, що вам потрібно.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

У цей час ви можете бути дуже захоплені своїм поглядом на світ, і вас може сильно засмутити, якщо інші не дивитися на речі так само, як ви. Хоча у вас може виникнути спокуса використовувати гроші, щоб маніпулювати людьми на своїй стороні, набагато ймовірніше, що виділення вашої енергії на покращення основ вашого особистого життя принесе вам тривалий успіх. Якщо те, що ви робите, дає позитивні результати, люди це побачать і, мабуть, захочуть стати частиною цього.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Сьогодні ви можете стримувати щось важливе, особливо у переговорах щодо загального ресурсу, тому що це те, що ви відчуваєте, що повинні зробити, щоб захистити себе. Хоча ви не зможете уникнути співпраці з іншими, оскільки норовливе Сонце висвітлює ваш сполучний 8-й будинок, ви можете змусити себе краще розповідати свою версію історії. Ваші слова можуть бути сприйняті доброзичливіше, ніж ви очікуєте, тому найбільшою битвою може стати зміцнення вашої власної впевненості.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Енергія інших людей у ​​вашому житті може бути сильною в цей час і ви можете відчувати, що просто реагуєте на те, що вони роблять, а не керуєте подіями самі. Якщо ви відчуваєте спокусу виявити фінансову щедрість у цій атмосфері, ви можете запитати себе, чи не прив'язували якісь умови до будь-якого подарунка, який ви хотіли б подарувати. Хоча дарування має власні задоволення, воно не може виправити ситуацію, коли ваші потреби не задовольняються.

Риби

19 лютого-20 березня

Сьогодні обмін думками у ваших відносинах може здатися вам комфортним, оскільки люди, з якими ви тісно взаємодієте, поділяють ваш інтерес до пошуку насолод. Однак ви можете неохоче порушувати питання про практичні питання, оскільки такі розмови можуть порушити гармонію моменту. Хоча багато роботи може зачекати, деякі розчарування краще одразу обговорити, аніж пригнічувати. Намагайтеся прочитати енергетику кімнати і зрозуміти, що варто обговорити.

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