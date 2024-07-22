Гороскоп на 22 июля для всех знаков Зодиака, в любом случае сегодня будет довольно сложно скрыть правду.

Однако, мы можем принять облегчение, позволив всему выплыть наружу!

Овен

21 марта – 19 апреля

Работа может пойти вам на пользу в это время — если вы позволите ей. У вас может быть много хорошего, но каким-то образом все, что вы видите, — это другие люди, которые, как вы считаете, вас сдерживают. Будьте осторожны, потому что подлые игры, чтобы продвинуться вперед, скорее всего, обернутся против вас. Если вам нужно найти выход для вашего сильного желания соревноваться, сосредоточьтесь на соревновании с самим собой. Когда вы делаете все возможное, вы действительно можете сиять.

Телец

20 апреля-20 мая

У вас может быть много идей по улучшению вашего дома и семейной жизни в настоящее время. Постарайтесь представить эти предложения как то, что находит отклик у вас лично, а не изображать их как то, что должно быть сделано, потому что так сказал авторитетный человек. Другие вовлеченные люди могут присоединиться, если вы честно поговорите с ними о своем собственном опыте, но они, скорее всего, будут отталкиваться, если почувствуют, что вы подталкиваете или манипулируете ими, чтобы они приняли участие.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Ситуация, когда вы делитесь деньгами или другими ресурсами с кем-то еще, может быть осложнена неоднозначными сообщениями в это время. Яркое Солнце освещает вашу способность к общению, поэтому начните с того, чтобы воспользоваться возможностью и спросить другого человека открыто и прямо о том, что вам нужно. Если станет очевидно, что ваши потребности не будут удовлетворены в вашем нынешнем положении, другие варианты могут оказаться для вас более полезными. Вам будет лучше знать, в любом случае!

Рак

21 июня-22 июля

У кого-то другого может быть большая идея о том, как вам следует потратить свои деньги. Прежде чем сдаться, подумайте, имеет ли этот человек право требовать этого. Начиная с сегодняшнего дня, в следующем месяце будет интенсивное внимание к вашим деньгам и другим вещам, поэтому это хорошее время, чтобы прояснить, что принадлежит вам, а не другим. Между тем, нежная Венера может сейчас поддержать вашу способность любезно сообщать о своей точке зрения, поэтому люди могут понять, если вы должны сказать им «нет».

Лео

23 июля – 22 августа

Финансовые вопросы могут показаться вам более комфортными, чем обычно, в данный момент. Особенно если ваши денежные связи с другими людьми находятся в хорошем состоянии, вы можете почувствовать, что можете потратить немного больше на себя. С ослепительным Солнцем, входящим в ваш знак, вы можете быть особенно осведомлены о своих собственных потребностях и склонны преследовать их. Убедитесь, что вы не позволяете позитивным флюидам увести вас в манипулирование вами, чтобы избежать ваших законных обязанностей, но в остальном наслаждайтесь моментом!

Дева

23 августа – 22 сентября

Возможно, есть кто-то, с кем вы хотите познакомиться поближе. Независимо от того, зарождающаяся связь — это дружба, бизнес или что-то еще, сделать первый шаг может быть страшно. Однако, если вас воспринимают как неловко крутящегося вокруг них или пытающегося за кулисами спланировать новую встречу, вы можете отпугнуть их. Просто будьте прямолинейны в своем подходе к этому человеку. Если вы можете сделать им искренний комплимент, они могут быть более охотно вовлечены, чем вы думали.

Весы

23 сентября – 22 октября

В это время вы можете быть более вовлечены в свою более широкую социальную сеть, чем обычно. Когда вы уделяете пристальное внимание тому, что происходит в жизни ваших друзей и знакомых, к сожалению, может закрасться ревность. Будьте осторожны, чтобы не перекладывать это давление сверстников на свою семью, пытаясь подгонять их под чужой шаблон. Хотя это может быть правдой, что семьи ваших друзей делают что-то не так, как ваша, это не всегда имеет отношение к решению уникальных проблем вашей семьи.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Профессиональные вопросы могут оказаться в центре вашего внимания, поскольку энергичное Солнце сегодня входит в ваш сектор карьеры. Если вы переживаете из-за того, что, как вам кажется, вы просили о повышении или другой желаемой вещи на работе, которую не получили, вам стоит пересмотреть, как на самом деле произошло это взаимодействие. Вы использовали слова, когда просили, или просто намекали? Наблюдение за тем, как ваши коллеги справляются с подобными ситуациями, может помочь вам усовершенствовать свой подход к получению того, что вам нужно.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

В это время вы можете быть очень увлечены своим взглядом на мир, и вас может сильно расстроить, если другие не будут смотреть на вещи так же, как вы. Хотя у вас может возникнуть соблазн использовать деньги, чтобы манипулировать людьми на своей стороне, гораздо более вероятно, что выделение вашей энергии на улучшение основ вашей личной жизни принесет вам длительный успех. Если то, что вы делаете, дает положительные результаты, люди это увидят и, вероятно, захотят стать частью этого.

Козерог

22 декабря – 19 января

Сегодня вы можете сдерживать что-то важное, особенно в переговорах по общему ресурсу, потому что это то, что вы чувствуете, что должны сделать, чтобы защитить себя. Хотя вы не сможете избежать сотрудничества с другими, поскольку своенравное Солнце освещает ваш соединительный 8-й дом, вы можете заставить себя лучше рассказывать свою версию истории. Ваши слова могут быть восприняты более доброжелательно, чем вы ожидаете, поэтому самой большой битвой может стать укрепление вашей собственной уверенности.

Водолей

20 января – 18 февраля

Энергия других людей в вашей жизни может быть сильной в это время, и вы можете чувствовать, что просто реагируете на то, что они делают, а не управляете событиями сами. Если вы испытываете искушение проявить финансовую щедрость в этой атмосфере, вы можете спросить себя, не привязывали ли вы какие-то условия к любому подарку, который вы хотели бы подарить. Хотя дарение имеет свои собственные удовольствия, оно не может исправить ситуацию, когда ваши потребности не удовлетворяются.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня обмен мнениями в ваших отношениях может показаться вам комфортным, поскольку люди, с которыми вы тесно взаимодействуете, разделяют ваш интерес к поиску удовольствий. Однако вы можете неохотно поднимать вопросы о практических вопросах, поскольку такие разговоры могут нарушить гармонию момента. Хотя много работы может подождать, некоторые разочарования лучше сразу обсудить, чем подавлять. Постарайтесь прочесть энергетику комнаты и понять, что стоит обсудить.

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