Астрологи рассказали, что ждет представителей разных знаков Зодиака на этой неделе с 22 по 28 июля, и как воспользоваться подсказками звезд, чтобы добиться успеха.

Звезды предсказывают, что эта неделя с 22 по 28 июля скучной не будет ни для кого. Наоборот – она будет супер заряженной, ведь насыщена планетарными событиями.

«Солнце входя во Льва, приближается к оппозиции с Плутоном в Водолее. До пятницы у нас очень сильное напряжение, от Полнолуния, оппозиции Солнца и Плутона», - рассказала астрологиня и автор блога с прогнозами Taratoria .

По словам эксперта, время после полнолуния оставляет людям шанс внести корректировки и исправить ошибки, если сделали что-то, по собственным ощущениям, неверно.

«Поэтому следует в начале недели отследить свои чувства, мысли и понять, что вас сейчас тяготеет и постараться сделать работу над ошибками », – советует астролог.

А вот в период с 22 по 23 июля в планы могут вмешаться неожиданные обстоятельства. Будет воздействовать напряжение между Меркурием и Ураном.

Как объясняет астролог, Меркурий связан с интеллектуальной и коммуникативной деятельностью, отвечает за процессы обработки и передачи информации, а Уран – это планета прогресса, свободы, реформ.

Новый гороскоп в неделю 22-28 июля.

Это взаимодействие, говорит автор канала Taratoria, часто дает вероятность форс-мажоров, непредсказуемых ситуаций, поломок техники, средств связи и передвижения.

«Но и просто мы можем быть в эти дни нервознее, возбужденнее, можем резко реагировать на любое ограничение личной свободы (даже если вы сами себе его создали)», - предупреждает астролог.

Также, согласно гороскопу на неделю 22-28 июля, нервная система может быть расшатана. И это также повлияет – есть риск непродуманных действий и шагов.

Также астролог сообщила, что в период 22-24 июля Марс в хорошем аспекте с Плутоном.

Это значит, что если не тратить свои силы на диструктив, то можно добиться очень многого.

«Этот союз укрепит волю и приумножит силы. Потратьте появившуюся энергию на внедрение изменений в текущие проекты, совершенствование своих действий и на то, чтобы поднять по тем делам, на которые вы делаете ставки» , - советует астролог, рассказывая о гороскопе на неделю 22-28 июля.

И вся эта неделя, говорит астролог, «Солнце с Марсом хорошо аспектны». Потому сила, энергия, смелость помогут быть продуктивными и не опускать руки.

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