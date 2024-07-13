Колода карт Таро підказала представникам усіх знаків Зодіаку, що на них чекає найближчим часом і як складеться їхня доля у липні 2024.

Карти Таро – це особливий інструмент самопізнання. А правильне тлумачення сенсів карт колоди Таро є одним з найважливіших елементів практики передбачення.

Таролог і авторка блогу з передбаченнями «Таролог Алена» склала короткий Таро-гороскоп для усіх знаків Зодіаку на липень 2024.

«Овен, Вам дуже хочеться на відпочинок, ви будете це планувати! Але не факт що вийде!», - попередили карти Таро представників цього знаку.

А от на Тельців у липні чекає гарний настрій і насолода від життя.

«Близнюки. Нажаль, всі ваші плани можуть рухнути», - розшифрувала тарологиня попередження від карт Таро.

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на липень.

А от Ракам карти Таро радять звертати увагу на свої сни, інтуіцію і навчатися новому.

«Лев, Ви будете економити фінанси, захочете зберегти накопичення. Може прокинутися жадібність. Діва – на вас чекає свято в цьому місяці! Дім та родина для вас ВСЕ!», - розповіла таролог значення карт.

Терезам карти Таро радять звільнитися від негативу, заздрості і залежності – це «окови Диявола».

Людям, народжених під знаком Скорпіон, слід чекати у липні на новини.

«Також не сидіть на місці, дійте», - радить таролог.

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на липень.

Стряльцям у липні 2024 не варто довіряти незнайомцям, а на козерігов чекає подорож, можливо, відрядження.

«Ви йдете до своєї мети, стрімко», - зазначила експертка з Таро.

Для Водоліїв карти Таро пророкують новий шлях і нове життя, тому спочатку необхідно все обдумати, а потім вже щось робити.

На Риб чекають прорив в справах, вдача, є шанс «на якусь гарну ідею».

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