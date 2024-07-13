Колода карт Таро подсказала представителям всех знаков Зодиака, что их ждет в ближайшее время и как сложится их судьба в июле 2024 года.

Карты Таро – это особенный инструмент самопознания. А правильное толкование смыслов карт колоды Таро является одним из важнейших элементов практики предсказания.

Таролог и автор блога с предвидениями «Таролог Алена» составила краткий Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на июль 2024 года.

«Овен, вам очень хочется на отдых, вы будете это планировать! Но не факт, что получится!», - предупредили карты Таро представителей этого знака.

А вот Тельцов в июле ждет хорошее настроение и наслаждение от жизни.

«Близнецы. К сожалению, все ваши планы могут рухнуть», - расшифровала таролог предупреждения от карт Таро.

Таро-гороскоп для всех знаков зодиака на июль.

А вот Ракам карты Таро советуют обращать внимание на свои сны, интуицию и учиться новому.

«Лев, Вы будете экономить финансы, захотите сохранить накопление. Может проснуться алчность. Дева – вас ждет праздник в этом месяце! Дом и семья для вас ВСЕ!», - рассказала таролог значение карт.

Весам карты Таро советуют освободиться от негатива, зависти и зависимости – это «оковы Дьявола».

Людям, рожденным под знаком Скорпиона, следует ожидать в июле новости.

«Также не сидите на месте, действуйте», – советует таролог.

Таро-гороскоп для всех знаков зодиака на июль.

Стрельцам в июле 2024 года не стоит доверять незнакомцам, а Козерогов ждет путешествие, возможно, командировка.

«Вы идете к своей цели, стремительно», – отметила эксперт по Таро.

Для Водолеев карты Таро прочат новый путь и новую жизнь, поэтому сначала необходимо все обдумать, а потом уже что-то делать.

Рыб ждут прорыв в делах, успех, есть шанс «на какую-то хорошую идею».

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