Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 13 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 13 августа, к вам приходит сильная энергия.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 13 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Нет никакого секретного соуса к жизни, Овен. Ты просто должен верить в себя иногда, даже когда никто другой не будет.

Не всегда есть что-то, чего вы действительно можете с нетерпением ждать, и вот тут-то и нужно включить воображение.

Решите, чего вы хотите, и представьте, что это произойдет в вашей жизни. Истинный дух веры может призвать это к себе.

Иногда что-то происходит потому, что ваши мысли создали энергию, необходимую для его проявления.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Девятка Жезлов

Иногда люди могут помешать вам достичь своих целей.

Вы не должны всегда зависеть от того, чего хотят для вас другие люди, и поэтому вам может быть необходимо начать отказываться от убеждения, что вам нужно разрешение или одобрение других.

Вместо того чтобы пытаться заставить кого-то быть довольным тем, что вы делаете, просто позвольте результатам, от которых вы получаете удовольствие, говорить самим за себя.

В конце концов, они будут вам очень рады, а если нет, вы знаете, где вы находитесь.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая

Сейчас вы чувствуете, что ваша креативность немного подавлена, и вы можете осознать, что ваша жизнь не дает вам необходимого вдохновения.

Делайте то, что поможет вам почувствовать себя в центре событий.

Может быть, пойти в парк или прогуляться по торговому центру. Посмотреть фильм лично или встретиться с друзьями, чтобы посмеяться и поговорить о жизни.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Чувства могут стать мощным разрушителем вашей энергии, поскольку вы начинаете испытывать новые эмоции, о существовании которых вы даже не подозревали.

Возможно, вы проходите через испытания и невзгоды, которые мешают вашей проницательности и интуиции.

Именно в этот момент вам важно вернуть себе здоровье и дух.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Смерть

Хорошо говорить о том, как грустно, когда что-то заканчивается. Окончание отношений или разрыв нелегко забыть.

Даже если вы попытаетесь, у вас все еще могут быть моменты, когда вы вспоминаете, как все было раньше. Хорошо иметь друга, с которым вы можете поговорить об уроках без осуждения.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая

Иногда вы думаете, что кто-то против вас, но это не так. Вы просто преодолеваете убеждение, что не можете доверять конкретному человеку из-за его поведения и того, как он с вами обращался.

Теперь, когда они проявляют больше интереса, чем раньше, это меняет статус ваших отношений и может даже изменить ваши чувства.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Маг

Вы учитесь воспринимать вещи по одному дню за раз и не пытаться забегать вперед. Вы начинаете медленно осознавать ценность того, что у вас есть, и ценить это.

Это уверенность внутри вас, которая растет, которой не было раньше. Она позволяет вам выйти за рамки того, что вы пробовали в прошлом. Вот почему вы начинаете видеть результаты.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Вы находитесь в том месте, где вам просто нужно сделать перерыв и позволить себе пережить свои эмоции.

Как только вы возьмете под контроль свои чувства, вы начнете видеть вещи в другом свете. Нехорошо принимать решения о чем-либо, когда вы очень эмоциональны. Часто лучше просто позволить драме дня уйти, а затем начать все заново завтра.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Семерка Жезлов

Это прекрасный день, чтобы сделать шаг назад и оценить всю свою жизнь. Возможно, вам захочется добавить больше времени для творчества в искусстве.

Возможно, вам придется начать справляться со своими эмоциями другими способами, а не только через разговор.

Это может быть момент, когда вы начнете больше писать или играть музыку. Также это может быть хорошим временем для вас, чтобы отвлечься от мира и заглянуть внутрь себя.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Суд

Думай головой, а не сердцем. Ты узнаешь, что есть определенные вещи, которые требуют от тебя оставаться объективным.

Вам может быть сложно действовать так, чтобы не выдавать свое личное мнение, но лучше сохранять бесстрастное выражение лица, пытаясь вести переговоры с другими.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Ключевое слово сегодня — сдержанность. Вы хотите убедиться, что не перенапрягаетесь и не делаете больше, чем можете вынести.

Вы можете думать, что сможете выжать из дня все, если попытаетесь дисциплинировать свою энергию, но для вас это будет нелегко, поскольку жизнь часто преподносит непредсказуемые моменты, которые сводят на нет ваш прогресс.

Постарайтесь изо всех сил сосредоточиться на чем-то одном и делать это хорошо.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Четверка Мечей

Существует множество мнений и голосов, к которым стоит прислушаться, но самое главное — помнить: то, что вы думаете и чувствуете, имеет для вас значение.

Вас попросят либо стать партнером, либо согласиться с кем-то, и это может противоречить вашим собственным убеждениям.

Даже если вы любите другого человека и не хотите, чтобы он чувствовал себя одиноким в этом мире, будьте верны своим собственным убеждениям.

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