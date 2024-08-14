Дізнайтеся, як видаляти бадилля з моркви, щоб ваш врожай залишався свіжим і хрустким усю зиму.

Наприкінці серпня потрібно виконувати одну важливу процедуру — видаляти бадилля з моркви, що дозволяє зберегти врожай протягом усієї зими, не даючи йому висихати.

Щоб продовжити свіжість моркви після збору врожаю, потрібно звернути увагу на бадилля. Виявляється, саме в ньому криється секрет довгого зберігання коренеплодів. Як правильно видаляти бадилля з моркви, ми детально пояснимо в цьому матеріалі.

Експерти розповідають, коли і як правильно видаляти бадилля з моркви. Якщо ви хочете, щоб морква зберігалася свіжою якомога довше, важливо знати, коли і як саме видаляти бадилля з моркви.

Зелена частина рослин важлива під час їх росту, оскільки забезпечує фотосинтез, який постачає рослинам необхідні поживні речовини та регулює вологість і температуру навколо коренеплодів. Проте обрізати бадилля під час росту не можна, оскільки це може призвести до гниття врожаю.

Після збору моркви з грядки необхідно негайно видаляти бадилля з моркви. Якщо залишити його на коренеплодах, воно буде забирати вологу та поживні речовини, що призведе до швидкого висихання моркви.

Обрізку потрібно проводити обережно, щоб не пошкодити сам коренеплід. Якщо ви плануєте використовувати моркву протягом 2-3 місяців, обрізайте верхівку на висоті 2 см від коренеплоду. Якщо ж ви хочете зберігати моркву протягом зими, залишайте лише 2 мм зелені. Це дозволить моркві залишатися свіжою і хрумкою до півроку.

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