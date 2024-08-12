Морква віддає перевагу температурі від 18 до 24 градусів Цельсія. При перевищенні цього діапазону спостерігається уповільнення зростання та відставання у розвитку.

Для зниження температури ґрунту в спекотні дні рекомендується прокладати шланг по краях рядів і пропускати через нього воду на глибині 2-3 см. Це допоможе охолодити землю та покращити зростання моркви. Особливо ця порада актуальна у спеку, через що могла зіпсуватися врожай.

Причинами поганого зростання можуть бути порушення сівозміни або зайва густота посіву. Моркву слід сіяти на грядці не частіше, ніж раз на 2-3 роки. Найкращі попередники для моркви включають огірки, картопля, цибуля, часник, капусту та помідори. Тому, якщо ви посадили моркву на такій ділянці, доведеться проредити її, або добре удобрити.

Біля кожної рослини має бути залишено близько 5 см вільного простору.

Морква потребує достатньої кількості сонячного світла. Навіть короткочасна тінь негативно впливає на її розвиток. Слід враховувати, що високорослі рослини краще розміщувати на північній стороні ділянки, якщо ви вибрали затемнену зону, врожай може зростати набагато гірше.

Для хорошого врожаю моркву потрібно вирощувати на легких та помірно вологих ґрунтах. Недолік або надлишок вологи може сповільнити зростання коренеплодів або спричинити їх гниття. Найважливіше забезпечити достатню кількість вологи в період активного зростання. Ближче до часу збирання слід скоротити полив, щоб уникнути розтріскування та гниття овочів.

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