Морковь предпочитает температуры от 18 до 24 градусов Цельсия. При превышении этого диапазона наблюдается замедление роста и отставание в развитии.

Для снижения температуры грунта в жаркие дни рекомендуется прокладывать шланг по краям рядов и пропускать через него воду на глубине 2-3 см. Это поможет охладить землю и улучшить рост моркови. Особенно этот совет актуален в жаркую погоду, из-за чего мог испортиться урожай.

Причинами плохого роста могут быть нарушения севооборота или излишняя густота посева. Морковь следует сеять на одной грядке не чаще, чем раз в 2-3 года. Лучшие предшественники для моркови включают огурцы, картофель, лук, чеснок, капусту и помидоры. Поэтому, если вы посадили морковь на таком участке, придется либо проредить ее, либо хорошо удобрить.

Около каждого растения должно быть оставлено около 5 см свободного пространства.

Морковь требует достаточного количества солнечного света. Даже кратковременная тень негативно сказывается на ее развитии. Следует учитывать, что высокорослые растения лучше размещать на северной стороне участка, если же вы выбрали затемненную зону, урожай может расти намного хуже.

Для хорошего урожая морковь нужно выращивать на легких и умеренно влажных почвах. Недостаток или избыток влаги может замедлить рост корнеплодов или вызвать их гниение. Важнее всего обеспечить достаточное количество влаги в период активного роста. Ближе к времени уборки следует сократить полив, чтобы избежать растрескивания и гниения овощей.

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