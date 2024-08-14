Ольга Сумська, народна артистка України та відома актриса, знову потішила своїх підписників не лише талантом на сцені, а й кулінарними здібностями. Цього разу вона вирішила поділитися рецептом простих, але дуже смачних і корисних ласощів. Якщо ви хочете приготувати вівсяні кекси, які стануть чудовим сніданком або перекусом, цей рецепт саме для вас.

За словами 57-річної зірки, приготувати вівсяні кекси дуже легко. Цей рецепт особливо підходить для тих, хто стежить за своїм здоров’ям і намагається уникати зайвих калорій. Вівсянка — це джерело клітковини, яка сприяє нормалізації травлення та надає відчуття ситості на довгий час.

Щоб приготувати вівсяні кекси за рецептом Сумської, вам знадобляться: один стакан вівсяного борошна, півстакана вівсяних пластівців, одне яйце, трохи ванільного цукру, один розім’ятий банан, трохи цукру або стевії за смаком, півсклянки сметани (за бажанням), дрібка солі, пів чайної ложки розпушувача, який потрібно загасити лимонною кислотою, та горіхи для додаткового смаку і хрусткої текстури. Всі інгредієнти необхідно ретельно змішати, викласти тісто у форми для кексів і випікати протягом 20 хвилин при температурі 160° до золотистої скоринки.

Сумська підкреслює, що приготувати вівсяні кекси можна легко і швидко. Цей рецепт підходить для всієї родини, особливо для дітей, адже кекси виходять ніжними, ароматними та надзвичайно смачними. Вони можуть бути чудовим варіантом для тих, хто любить солодке, але хоче зробити свій раціон більш корисним. Ольга також радить експериментувати з добавками: можна додавати родзинки, сушену журавлину або навіть шматочки чорного шоколаду для особливого смаку.

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