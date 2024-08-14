Ольга Сумская , народная артистка Украины и известная актриса, снова порадовала своих подписчиков не только талантом на сцене, но и кулинарными способностями. На этот раз она решила поделиться рецептом простого, но очень вкусного и полезного лакомства. Если вы хотите приготовить овсяные кексы, которые станут отличным завтраком или перекусом, этот рецепт именно для вас.

По словам 57-летней звезды, приготовить овсяные кексы очень легко. Этот рецепт особенно подходит для тех, кто следит за своим здоровьем и старается избегать лишних калорий. Овсянка – это источник клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения и дает ощущение сытости на долгое время.

Чтобы приготовить овсяные кексы по рецепту Сумской, вам понадобятся: один стакан овсяной муки, полстакана овсяных хлопьев, одно яйцо, немного ванильного сахара, один размятый банан, немного сахара или стевии по вкусу, полстакана сметаны (по желанию), щепотка соли полчайной ложки разрыхлителя, который нужно потушить лимонной кислотой, и орехи для дополнительного вкуса и хрустящей текстуры. Все ингредиенты необходимо тщательно смешать, выложить тесто в кексные формы и выпекать в течение 20 минут при температуре 160° до золотистой корочки.

Сумская подчеркивает, что приготовить овсяные кексы можно легко и быстро. Этот рецепт подходит для всей семьи, особенно для детей, ведь кексы получаются нежными, ароматными и вкусными. Они могут быть отличным вариантом для тех, кто любит сладкое, но хочет сделать свой рацион более полезным. Ольга также советует экспериментировать с добавками: можно добавлять изюм, сушеную клюкву или даже кусочки черного шоколада для особого вкуса.

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