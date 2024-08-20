Бути одним із безтурботних знаків зодіаку не обов'язково робить вас поганою людиною, це просто означає, що вам, мабуть, не можна довіряти.

Те, що робить людину байдужою, особливо у світі постійних нагадувань, просто залежить від людини, а також від астрології, і деякі люди схильні бути більш безтурботними, ніж інші.

По-справжньому необережні дії імпульсивні та незаплановані.

1. РИБИ (19 лютого - 10 березня)

Слащаві, чутливі Риби можуть бути настільки сповнені себе і своєї жалості, що вони скажуть чи зроблять усе, щоб привернути увагу. Це викликає найбезтурботнішу поведінку з усіх, що будь-коли були.

Риби вдадуться до пасивно-агресивного нагнітання почуття провини, щоб змусити людину щось зробити для них; їх маніпулятивні дії зазвичай обертаються навколо висловлювання чогось неймовірно байдужого і неприємного, за яким слідує: «Жартую!» Недбалість!

2. ОВЕН (21 березня - 19 квітня)

Своїм рівним і непохитним, Овен точно знає, чого хоче і куди йде ... настільки, що забуває про все інше по дорозі.

Овен - це знак, який запросить вас на кращу вечерю у вашому житті, але забуде взяти з собою кредитну картку, щоб заплатити за нього, просто тому, що вони були одержимі тим, щоб отримати правильний столик у правильний вечір. Вони досягають мети, але пропускають усі пости по дорозі.

3. СКОРПІОН (23 жовтня - 21 листопада)

Подібно до Лева, Скорпіон теж незграбний, за винятком того, що його незграбність проявляється у формі словесного проносу. Вони неймовірно недбалі у своїх словах і часто закінчують тим, що зачіпають людей за живе саркастичними шпильками або засуджуючими пропозиціями.

Бути поряд із Скорпіоном — значить постійно прощати нескінченний потік дурних коментарів, що виходять із його вуст.

4. ТЕЛЕЦЬ (20 квітня - 20 травня)

Ось у чому фішка Тельцов: вони і безтурботні, і їм байдуже, що їм дуже допомагає. Тому, коли вони врешті-решт залишають дитину на тротуарі, біля машини, на якій щойно поїхали, їм не так вже й важливо, щоб дитина повернулася.

Їхня безтурботність завжди підкріплена тим фактом, що їм теж однаково. Це безпрограшна ситуація для безтурботних Тельців.

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