В камнях, соответствующих знаку зодиака, есть что-то завораживающее, они кажутся такими мистическими и особенными.

Так же, как существуют определенные целебные кристаллы, подходящие каждому знаку зодиака , каждый знак также связан с определенным камнем, соответствующим его знаку зодиака.

Камень Овна: аквамарин или алмаз.

Как и Овен, алмаз управляется Марсом , что делает эти два камня идеальной парой. Алмазы также являются одними из самых востребованных драгоценных камней в мире, они могут похвастаться непревзойденным сиянием и блеском — двумя чертами, которыми также известен знак зодиака Овен . Алмазы олицетворяют страсть , часто передаются от одного человека другому, чтобы символизировать глубокую, длительную любовь. Точно так же Овны известны своей страстью во всем, что они делают.

Аквамарин принадлежит мартовскому Овну. Олицетворяя мужество и силу , он отлично подходит для смелого первого знака зодиака.

Камень Тельца: алмаз или изумруд.

Телец — чувственный и романтичный знак зодиака , который любит глубоко и страстно, поэтому неудивительно, что апрельский Телец и бриллиант идут рука об руку.

Майские Тельцы ассоциируются с изумрудом, который является глубоким зеленым цветом, дополняющим земную природу Тельца . Также связанная с правящей планетой Тельца Венерой, склонность Тельца к роскоши также видна в изумруде.

Камень Близнецов: изумруд или жемчуг.

Жемчуг — это элегантный, уникальный камень, который, как полагают, олицетворяет двойственность , подобно Близнецам, которых называют близнецами зодиака .

Близнецы в мае связаны с изумрудом, который способен уравновесить двойственную натуру Близнецов.

Камень знака зодиака Рак: жемчуг или рубин.

Эмоциональная связь Рака с его любовью к искусству делает великолепную и элегантную жемчужину идеальной парой.

Камень Раков июля — рубин, камень, известный тем, что укрепляет сердечную чакру, что полезно для сострадательных Раков. Также считается, что рубин вселяет уверенность, что полезно для Раков, когда они теряются в своей чувствительности.

Камень Льва: рубин или перидот.

Рубин — огненно-красный, идеально подходит для огненного знака Льва . Этот красный камень вселяет силу и уверенность, подливая масла в огонь июльского Льва.

Камень Льва августа — перидот. Перидот — красивый, яркий зеленый, который трудно не заметить, как и Львов. Перидот ассоциируется с концентрацией внимания и считается стабилизатором настроения, часто используется для избавления от негатива.

Камень Девы: перидот или сапфир.

Дева — очень логичный и трудолюбивый знак зодиака , иногда даже слишком. Когда они слишком критикуют себя, их камень-перидот обладает целебными свойствами для обновления фокуса и снятия негативной энергии.

Камень Девы сентября — сапфир. Этот драгоценный камень ассоциируется с королевской властью и, как полагают, снимает умственное напряжение и возрождает надежду, которую Девы могут использовать, когда их одолевают негативные мысли.

Камень знака зодиака Весы: сапфир или опал.

Весы известны своей дипломатичностью, и, как и у Весов, королевский сапфир ассоциируется с умением выносить истину на поверхность.

Камень Весов октября — опал. Считается, что опал дарует личную силу , которую Весы, известные своей неспособностью принимать решения , могут посчитать полезной.

Камень Скорпиона: опал или топаз.

Камень октябрьских Скорпионов — опал. Опалы приносят удачу и свет, женскую энергию, которая может уравновесить таинственность и темноту Скорпиона .

Для ноябрьских Скорпионов топаз способствует исцелению, доверию и прочному общению .

Камень Стрельца: топаз или бирюза.

Камень Стрельцов ноября — топаз, который может быть желтого или синего цвета (мы любим варианты!). Топаз вдохновляет на стойкость и рациональное мышление, дополняя и уравновешивая авантюрный дух Стрельца.

Для Стрельцов, родившихся в декабре, прекрасный камень цвета голубой бирюзы привнесет в огонь Стрельца уравновешивающую энергию воды.

Камень Козерога: бирюза или гранат.

Декабрьским Козерогам может помочь расслабляющая энергия бирюзы, когда они слишком увлекаются своими обязанностями.

Для Козерогов, родившихся в январе, красный гранат (который управляет планетой Сатурн) позволяет Козерогам оставаться приземленными, а также дает им силу открыть свою сердечную чакру и по-настоящему чувствовать и понимать эмоции, которые они не всегда показывают другим.

Камень Водолея: гранат или аметист.

Знак зодиака Водолей склонен находить большую ценность в интеллектуальных, а не поверхностных мыслях. Аметист способствует креативности и состраданию , которые могут углубить мысли февральского Водолея.

Водолеи, родившиеся в январе, оценят раскрывающую сердце энергию граната.

Камень Рыб: аметист или аквамарин.

Февральские Рыбы имеют аметист в качестве камня рождения. Аметист - один из самых духовных камней, что имеет смысл, так как Рыбы - один из самых духовных знаков зодиака .

Мартовские Рыбы не будут удивлены, увидев аквамарин в качестве своего камня. Водный знак , представленный двумя рыбами , аквамарин также ассоциируется с потоком или водой. Он известен тем, что открывает горловую чакру, что Рыбы могут использовать как напоминание о необходимости высказываться.

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