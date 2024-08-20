Быть одним из беспечных знаков зодиака не обязательно делает вас плохим человеком, это просто означает, что вам, вероятно, нельзя доверять.

То, что делает человека безразличным, особенно в мире постоянных напоминаний, просто зависит от человека, а также от астрологии, и некоторые люди склонны быть более беспечными, чем другие.

По-настоящему неосторожные действия импульсивны и незапланированы.

1. РЫБЫ (19 февраля - 10 марта)

Слащавые, чувствительные Рыбы могут быть настолько полны себя и своей жалости, что они скажут или сделают все, чтобы привлечь внимание. Это вызывает самое беззаботное поведение из всех, что когда-либо были.

Рыбы прибегнут к пассивно-агрессивному нагнетанию чувства вины, чтобы заставить человека что-то сделать для них; их манипулятивные действия обычно вращаются вокруг высказывания чего-то невероятно бесчувственного и неприятного, за которым следует: «Шучу!» Небрежность!

2. ОВЕН (21 марта - 19 апреля)

Своенравный и непреклонный, Овен точно знает, чего хочет и куда идет... настолько, что забывает обо всем остальном по пути.

Овен — это знак, который пригласит вас на лучший ужин в вашей жизни, но забудет взять с собой кредитную карту, чтобы заплатить за него, просто потому, что они были одержимы тем, чтобы получить правильный столик в правильный вечер. Они достигают цели, но пропускают все посты по пути.

3. СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

Подобно Льву, Скорпион тоже неуклюж, за исключением того, что его неуклюжесть проявляется в форме словесного поноса. Они невероятно небрежны в своих словах и часто заканчивают тем, что задевают людей за живое саркастическими колкостями или осуждающими предложениями.

Быть рядом со Скорпионом — значит постоянно прощать бесконечный поток глупых комментариев, исходящих из его уст.

4. ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая)

Вот в чем фишка Тельцов: они и беспечны, и им все равно, что им очень помогает. Поэтому, когда они в итоге оставляют ребенка на тротуаре, возле машины, на которой только что уехали, им не так уж и важно, чтобы ребенок вернулся.

Их беспечность всегда подкреплена тем фактом, что им тоже все равно. Это беспроигрышная ситуация для беспечных Тельцов.

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