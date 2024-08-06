Война в Украине в 2024 году может развернуться таким образом, что боевые действия начнутся еще в трех регионах Украины - новый прогноз.

Война в Украине продолжается, астролог озвучил свой новый прогноз событий, которые могут произойти в 2024-м.

А именно – в августе. Так, о каком-либо перемирии с Россией не может быть и речи, заверил астролог Влад Росс в эфире YouTube-канала "PeopleLife".

По его словам, близится то время, когда на небе сложится жесткий квадрат Юпитера и Сатурна. В это время, предупредил астролог, может разразиться новая война или обострятся боевые действия, поэтому ни о каком перемирии не может быть и речи.

«Август будет тем месяцем, который развернет ситуацию на фронте категорически и все поймут, что нужно дожимать соперника – и с одной стороны, и с другой», – выразил свой прогноз по войне в Украине Росс.

Война в Украине, прогноз на 2024 год.

Также астролог озвучил предположение, что российские оккупанты могут начать наступление сразу на три области Украины.

«Мы должны знать, в любой момент именно в августе враг может пойти на Черниговскую, Киевскую, Житомирскую области. Нам нужно быть очень серьезно подготовлены к этому именно в августе", - предупредил астролог об опасности.

Война в Украине, прогноз на 2024 год.

Добавим, ранее Влад Росс, говоря о войне в Украине, озвучил прогноз относительно ее окончания.

Так, согласно прогнозу астролога, война в Украине не закончится в 2024 году. Но боевые действия могут прекратиться в мае 2025-го года.

«Не в 2024-м. Мир наступит где-то весной 2025 года, в мае", – озвучивал прогноз астролог.

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Также напомним, что астролог назвала дату окончания войны.