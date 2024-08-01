Коли може закінчитися війна в Україні і чи можна сподіватися, що це станеться вже 2024-го року – з'явилися відповіді.

Переломний момент на полі бою може статися вже цього, 2024 року.

Значних зрушень можна досягти за допомогою міжнародних переговорів та дипломатичних зусиль.

Такий прогноз, відповідаючи на запитання, коли закінчиться війна в Україні, зробив відомий український мольфар Макс Гордєєв.

За його словами, перелом у війні справді може статися у 2024 році, проте це не означатиме швидке завершення військових дій.

Для цього потрібно більше часу. Карти Таро, за словами мольфара, вказують на те, що для завершення війни будуть потрібні зусилля як українців, так і міжнародних партнерів.

Коли скінчиться війна в Україні.

На тривалість війни, пояснив мольфар, будуть впливати рівень міжнародної підтримки, політична ситуація та здатність України швидко адаптуватися до нових викликів.

Говорячи про свої відчуття, мольфар запевнив, що майбутнє подарує надію на мир, але цей шлях буде нелегким.

Зазначимо, що раніше свій прогноз, коли закінчиться війна в Україні, озвучив відомий астролог Влад Росс. Астролог припустив, що кровопролиття закінчиться вже 2025 року, і навіть назвав дату - 25.05.2025. Україна перейде в стадію АТО, «а остаточно – коли може завершитися цикл Юпітера у листопаді 2029 року. У цьому періоді розпочалася війна, у ньому вона має завершитися».

Коли скінчиться війна в Україні.

Додамо раніше начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив упевненість у тому, що війна в Україні точно закінчиться. І коли це станеться перед українцями виникнуть інші завдання, не менш важливі та складні.

"Так завжди буває, коли нація вирішує йти власним, невторованим шляхом", - говорив Буданов, додаючи, що на його погляд це нормально і будь-який рух уперед стикається з опором.

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