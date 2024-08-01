Когда может закончиться война в Украине и можна ли надеяться на то, что это произойдет уже в 2024-м году - появились ответы.

Переломный момент на поле боя может случиться уже в этом, 2024-м году.

Значительных сдвигов можно добиться с помощью международных переговоров и дипломатических усилий.

Такой прогноз, отвечая на вопрос когда закончится война в Украине, сделал известный украинский мольфар Макс Гордеев.

По его словам, перелом в войне действительно может случиться в 2024-м году, однако это не будет означать быстрое завершение военных действий.

Для этого потребуется больше времени. Карты Таро, по словам мольфара, указывают на то, что для завершения войны потребуются усилия, как украинцев, так и международных партнеров.

Когда закончится война в Украине.

На продолжительность войны, пояснил мольфар, будут влияють уровень международной поддержки, политическая ситуация и способность Украины быстро адаптироваться к новым вызовав.

Говоря о своих ощущениях, мольфар заверил, что будущее подарит надежду на мир, но путь этот будет нелегким.

Отметим, что ранее свой прогноз, когда закончится война в Украине озвучил известный астролог Влад Росс. Астролог предположил, что кровопролитие закончится уже в 2025-м году, и даже назвал дату - 25.05.2025. Украина перейдет в стадию АТО, «а окончательно - когда может завершиться цикл Юпитера в ноябре 2029 года. На этом периоде началась война, на нем она должна завершиться».

Когда закончится война в Украине.

Добавим ранее начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказал уверенность в том, что война в Украине точно закончится. И когда это произойдет перед украиинцами возникнут другие задачи, не менее важные и сложные.

"Так всегда бывает, когда нация решает идти собственным, непроторенным путем», - говорил Буданов, добавляя, что на его взгляд это нормально и любое движение вперед сталкивается с сопротивлением.

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