Обрізка малини після збору врожаю є важливим етапом догляду за рослиною. Якщо не обрізати малину, кущі можуть дичавіти, плоди стануть дрібнішими, а врожай зменшиться. Садівники рекомендують обрізати малину відразу після збору плодів.

Коли обрізати малину після збору врожаю

Чітких календарних термінів для обрізки малини немає – слід орієнтуватися на стан рослини. Як тільки малина відплодоносила, можна приступати до обрізки.

Для садової малини найкращий час для обрізки – кінець серпня або початок вересня. Однак ремонтантні сорти, які дають врожай і восени, краще обрізати малину після завершення осіннього збору.

Як правильно обрізати малину

Обрізка малини потрібна для того, щоб кущі отримували більше світла і повітря, що допомагає знизити ризик захворювань і шкідників. Ось покрокова інструкція, як обрізати малину:

Видалення старих пагонів: Спершу потрібно обрізати малину, прибравши торішні коричневі пагони, які більше не плодоносять. Зріжте їх біля основи на 2-3 см вище рівня землі. Обрізка молодих пагонів: Молоді зелені пагони, що перевищують метр, слід вкоротити, обрізаючи їх верхівки. Очищення слабких пагонів: Виріжте тонкі і слабкі молоді пагони нижче метра, а також бічну поросль. Міцні молоді пагони нижче метра залиште.

Для ремонтантної малини після збору врожаю рекомендується обрізати малину майже під корінь, залишаючи 3-5 см над рівнем землі. Використовуйте секатор або садові ножиці, які повинні бути стерильними, щоб уникнути зараження. Після обрізки малини можна підживити рослину золою для покращення її стану.