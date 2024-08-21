Обрезка малины после сбора урожая является важным этапом ухода за растением. Если не обрезать малину, кусты могут дичь, плоды станут мельче, а урожай уменьшится. Садоводы рекомендуют обрезать малину сразу после сбора плодов.

Когда обрезать малину после сбора урожая

Четких календарных сроков для обрезки малины нет – следует ориентироваться на состояние растения. Как только малина отплодоносилась, можно приступать к обрезке.

Для садовой малины лучшее время для обрезки – конец августа или начало сентября. Однако ремонтантные сорта, дающие урожай и осенью, лучше обрезать малину после завершения осеннего сбора.

Как правильно обрезать малину

Обрезка малины необходима для того, чтобы кусты получали больше света и воздуха, что помогает снизить риск заболеваний и вредителей. Вот пошаговая инструкция, как обрезать малину:

Удаление старых побегов : Сначала нужно обрезать малину, убрав прошлогодние коричневые побеги, которые больше не плодоносят. Срежьте их у основания на 2-3 см выше уровня земли. Обрезка молодых побегов : Молодые зеленые побеги, превышающие метр, следует укоротить, обрезая их верхушки. Очистка слабых побегов : Вырежьте тонкие и слабые молодые побеги ниже метра, а также боковую поросль. Крепкие молодые побеги ниже метра оставьте.

Для ремонтантной малины после уборки рекомендуется обрезать малину почти под корень, оставляя 3-5 см над уровнем земли. Используйте секатор или садовые ножницы, которые должны быть стерильными во избежание заражения. После обрезки малины можно подкормить растение золой для улучшения его состояния.