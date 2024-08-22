Дізнайтеся, які рослини не варто «підживлювати» перегноєм, щоб уникнути проблем з їхнім ростом та врожаєм.

Перегній заслужено вважається одним із найкращих органічних добрив, оскільки містить безліч корисних речовин. Тому багато дачників активно його використовують. Однак є рослини, які не варто «підживлювати» перегноєм.

Що варто знати

Досвідчені городники знають, що перегній потрібно застосовувати обережно. Наприклад, свіжий перегній може обпалити коріння рослин, що призведе до втрати врожаю. Щоб уникнути цього, не варто «підживлювати» перегноєм рослини, поки він не перепріє протягом принаймні року.

Під час підготовки перегною важливо дотримуватися рекомендацій і пропорцій. Поспіх у внесенні перегною може призвести до негативних наслідків, тому кожен має враховувати, що не варто «підживлювати» перегноєм рослини необдумано.

Рослини, для яких не варто «підживлювати» перегноєм

Не варто «підживлювати» перегноєм рослини на ділянках, де планується вирощування:

буряків;

моркви;

цибулі.

Ці культури віддають перевагу бідним ґрунтам. Використання перегною може призвести до неправильного формування плодів: буряки можуть мати порожнечі, а морква тріскатиметься.

Крім того, морква і буряк можуть накопичувати азотні сполуки, що сприятиме надмірному росту зеленої маси на шкоду плодам. У таких випадках не варто «підживлювати» перегноєм ці культури, хоча його можна використовувати на грядках, де вони вирощувалися раніше.

Рослини, для яких не підходить свіжий перегній

Свіжий перегній не варто використовувати для:

картоплі;

томатів;

редиски;

редьки;

бобів;

часнику.

Це може здатися дивним, але важливо розібратися. Якщо не варто «підживлювати» перегноєм ці рослини, оскільки вони стають більш вразливими до хвороб. Наприклад:

морква може постраждати від сірої гнилі;

томати частіше хворіють на фітофтору;

картопля стає менш стійкою до захворювань.

Редька і редиска, вирощені на перегної, стають жорсткими, а бобові можуть почати цвісти пізно.

Гній для фруктових дерев

Хоча здається, що фруктові дерева не постраждають, важливо враховувати, що надлишок перегною може погіршити збереження плодів. Тому не варто «підживлювати» перегноєм фруктові дерева в надмірних кількостях, адже це може зашкодити.

Квіти, які не варто «підживлювати» перегноєм

Цибулинні: можуть втратити аромат.

Чорнобривці: припиняють цвісти, оскільки перегній стимулює ріст зеленої маси.

Айстри: підвищується ризик фузаріозного в'янення.

Рослини, які можна «підживлювати» перегноєм

Деякі культури все ж потребують перегною:

гарбуз;

огірки;

кабачки;

малина та інші ягідні кущі.

Ці рослини можна «підживлювати» перегноєм, навіть свіжим, але в розумних кількостях.

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбутися від попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли та як висаджувати помідори у відкритий грунт - секрети досвідчених городників.