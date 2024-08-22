Узнайте, какие растения не стоит подпитывать перегноем, чтобы избежать проблем с их ростом и урожаем.

Перегной по праву считается одним из лучших органических удобрений, поскольку содержит множество полезных веществ. Поэтому многие дачники активно его используют. Однако есть растения, которые не следует «подкармливать» перегноем.

Что следует знать

Опытные огородники знают, что перегной следует применять осторожно. К примеру, свежий перегной может обжечь корни растений, что приведет к потере урожая. Чтобы избежать этого, не стоит «подкармливать» перегноем растения, пока он не перепреет в течение как минимум года.

При подготовке перегноя важно соблюдать рекомендации и пропорции. Спешка во внесении перегноя может привести к негативным последствиям, поэтому каждый должен учитывать, что не следует «подпитывать» перегноем растения необдуманно.

Растения, для которых не стоит «подкармливать» перегноем

Не стоит «подкармливать» перегноем растения на участках, где планируется выращивание:

свеклы;

моркови;

лука.

Эти культуры предпочитают бедные почвы. Использование перегноя может привести к неправильному формированию плодов: свекла может иметь пустоты, а морковь будет трескаться.

Кроме того, морковь и свекла могут накапливать азотные соединения, что будет способствовать чрезмерному росту зеленой массы в ущерб плодам. В таких случаях не следует «подкармливать» перегноем эти культуры, хотя его можно использовать на грядках, где они выращивались раньше.

Растения, для которых не подходит свежий перегной

Свежий перегной не следует использовать для:

картофеля;

томатов;

редиски;

редьки;

бобов;

чеснока.

Это может показаться странным, но важно разобраться. Если не стоит «подкармливать» перегноем эти растения, поскольку они становятся более уязвимыми к болезням. Например:

морковь может пострадать от серой гнили;

томаты чаще болеют фитофтором;

картофель становится менее устойчивым к заболеваниям.

Редька и редис, выращенные на перегнои, становятся жесткими, а бобовые могут начать цвести поздно.

Навоз для фруктовых деревьев

Хотя кажется, что фруктовые деревья не пострадают, важно учитывать, что избыток перегноя может ухудшить сохранность плодов. Поэтому не стоит "подкармливать" перегноем фруктовые деревья в чрезмерных количествах, ведь это может повредить.

Цветы, которые не стоит «подкармливать» перегноем

Луковичная: могут потерять аромат.

Бархатцы: прекращают цвести, поскольку перегной стимулирует рост зеленой массы.

Астры: повышается риск фузариозного увядания.

Растения, которые можно «подкармливать» перегноем

Некоторые культуры все же нуждаются в перегное:

тыква;

огурцы;

кабачки;

малина и другие ягодные кусты.

Эти растения можно «подкармливать» перегноем, даже свежим, но в разумных количествах.

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