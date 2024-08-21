І чи то фінанси, романтика чи кар'єра, чи кілька знаків зодіаку насамперед використовують цю космічну енергію, залишаючись фаворитами Всесвіту до кінця цього року — принаймні, за словами астролога.

Отже, названо знаки зодіаку, які стануть «улюбленцями всесвіту» у другій половині 2024 року.

  1. Риби

Риби виявилися на тому, що відчувалося як спускова спіраль після того, як вони зазнавали викликів Сатурна більше року. Вони могли втратити роботу, стосунки чи зупинитися у кар'єрі.

Тепер, у новому просторі з підтримкою Нептуна, вони повинні чекати достатку у коханні та кар'єрі найближчим часом. Якщо вони у відносинах, Риби можуть очікувати посилення близькості чи підтримки. Або, якщо ви самотні Риби, ви можете виявити, що велика удача рухається до вас.

Однак це буде нелегко. Підйом у гору після занадто довгого засмучення ніколи не буває легким.

"Цей період матиме вирішальне значення для досягнення довгострокових цілей та мрій", - порадив астролог.

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Виявивши терпіння і трохи завзяття, Риби обов'язково вийдуть на перше місце.

2. Скорпіон та Лев

Кар'єрне зростання, підвищення та обов'язки вже не за горами. Так що, якщо ви прагнете підвищення або виявляєте, що у вас стало трохи більше обов'язків – не панікуйте. Це спосіб всесвіту сказати, що ви на її користь.

«Співпраця з однодумцями може ще більше підвищити їхню репутацію та вплив», — сказав астролог, особливо якщо ви є впливовою особою або перебуваєте в центрі уваги громадськості. Це також може принести користь тим, хто сподівається пробитися до публічного простору — ви, мабуть, помітите більший успіх у своїх починаннях.

3. Близнюки та Терези

Завершують список Близнюки та Терези, яких «чекає успіх у навчанні, спілкуванні та торгівлі».

Обидва знаки помітять підйом у своїй кар'єрі та вдачі і можуть опинитися на підйомі кар'єрними сходами. З Юпітером у Близнюках ці знаки не тільки виявлять, що процвітають у фінансовому плані, а й відчують натхнення від своєї роботи. Вони більше не розглядатимуть свою роботу як рутину. Натомість вони побачать, як вони можуть перетворити кожне завдання, щоб воно відповідало їхній життєвій пристрасті і чомусь, за що вони можуть взятися.

Все це разом надасть Близнюкам і Терезам можливість створювати проекти, які сприятимуть їхній кар'єрі та успіху, — хоча обом знакам слід пам'ятати про необхідність виявляти трохи терпіння, поки все не стане реальністю.

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