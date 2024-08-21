Космос змінюється і в другій половині 2024 року відбудуться важливі астрологічні транзити.

І чи то фінанси, романтика чи кар'єра, чи кілька знаків зодіаку насамперед використовують цю космічну енергію, залишаючись фаворитами Всесвіту до кінця цього року — принаймні, за словами астролога.

Отже, названо знаки зодіаку, які стануть «улюбленцями всесвіту» у другій половині 2024 року.

Риби

Риби виявилися на тому, що відчувалося як спускова спіраль після того, як вони зазнавали викликів Сатурна більше року. Вони могли втратити роботу, стосунки чи зупинитися у кар'єрі.

Тепер, у новому просторі з підтримкою Нептуна, вони повинні чекати достатку у коханні та кар'єрі найближчим часом. Якщо вони у відносинах, Риби можуть очікувати посилення близькості чи підтримки. Або, якщо ви самотні Риби, ви можете виявити, що велика удача рухається до вас.

Однак це буде нелегко. Підйом у гору після занадто довгого засмучення ніколи не буває легким.

"Цей період матиме вирішальне значення для досягнення довгострокових цілей та мрій", - порадив астролог.

Виявивши терпіння і трохи завзяття, Риби обов'язково вийдуть на перше місце.

2. Скорпіон та Лев

Кар'єрне зростання, підвищення та обов'язки вже не за горами. Так що, якщо ви прагнете підвищення або виявляєте, що у вас стало трохи більше обов'язків – не панікуйте. Це спосіб всесвіту сказати, що ви на її користь.

«Співпраця з однодумцями може ще більше підвищити їхню репутацію та вплив», — сказав астролог, особливо якщо ви є впливовою особою або перебуваєте в центрі уваги громадськості. Це також може принести користь тим, хто сподівається пробитися до публічного простору — ви, мабуть, помітите більший успіх у своїх починаннях.

3. Близнюки та Терези

Завершують список Близнюки та Терези, яких «чекає успіх у навчанні, спілкуванні та торгівлі».

Обидва знаки помітять підйом у своїй кар'єрі та вдачі і можуть опинитися на підйомі кар'єрними сходами. З Юпітером у Близнюках ці знаки не тільки виявлять, що процвітають у фінансовому плані, а й відчують натхнення від своєї роботи. Вони більше не розглядатимуть свою роботу як рутину. Натомість вони побачать, як вони можуть перетворити кожне завдання, щоб воно відповідало їхній життєвій пристрасті і чомусь, за що вони можуть взятися.

Все це разом надасть Близнюкам і Терезам можливість створювати проекти, які сприятимуть їхній кар'єрі та успіху, — хоча обом знакам слід пам'ятати про необхідність виявляти трохи терпіння, поки все не стане реальністю.

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