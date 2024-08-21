И будь то финансы, романтика или карьера, несколько знаков зодиака в первую очередь используют эту космическую энергию, оставаясь фаворитами Вселенной до конца этого года — по крайней мере, по словам астролога.
Итак, названы знаки зодиака, которые станут «любимцами вселенной» во второй половине 2024 года.
- Рыбы
Рыбы оказались на том, что ощущалось как спусковая спираль после того, как они терпели вызовы Сатурна больше года. Они могли потерять работу, отношения или застопориться в карьере.
Теперь, в новом пространстве с поддержкой Нептуна, они должны ожидать изобилия в любви и карьере в ближайшее время. Если они находятся в отношениях, Рыбы могут ожидать усиления близости или поддержки. Или, если вы одинокие Рыбы, вы можете обнаружить, что большая удача движется к вам.
Однако это будет нелегко. Подъем в гору после слишком долгого уныния никогда не бывает легким.
«Этот период будет иметь решающее значение для достижения долгосрочных целей и мечтаний», — посоветовал астролог.
Проявив терпение и немного упорства, Рыбы обязательно выйдут на первое место.
2. Скорпион и Лев
Карьерный рост, повышение и обязанности уже не за горами. Так что, если вы жаждете повышения или обнаруживаете, что у вас стало немного больше обязанностей — не паникуйте. Это способ вселенной сказать, что вы в ее пользу.
«Сотрудничество с единомышленниками может еще больше повысить их репутацию и влияние», — сказал астролог, особенно если вы являетесь влиятельным лицом или находитесь в центре внимания общественности . Это также может принести пользу тем, кто надеется пробиться в публичное пространство — вы, вероятно, заметите больший успех в своих начинаниях.
3. Близнецы и Весы
Завершают список Близнецы и Весы, которых «ждет удача в обучении, общении и торговле».
Оба знака заметят подъем в своей карьере и удаче и могут оказаться на подъеме по карьерной лестнице. С Юпитером в Близнецах эти знаки не только обнаружат, что преуспевают в финансовом плане, но и почувствуют вдохновение от своей работы. Они больше не будут рассматривать свою работу как рутину. Вместо этого они увидят, как они могут преобразовать каждую задачу, чтобы она соответствовала их жизненной страсти и чему-то, за что они могут взяться.
Все это в совокупности предоставит Близнецам и Весам возможность создавать проекты, которые будут способствовать их карьере и успеху, — хотя обоим знакам следует помнить о необходимости проявлять немного терпения, пока все не станет реальностью.
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