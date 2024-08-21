Космос меняется, и во второй половине 2024 года произойдут важные астрологические транзиты.

И будь то финансы, романтика или карьера, несколько знаков зодиака в первую очередь используют эту космическую энергию, оставаясь фаворитами Вселенной до конца этого года — по крайней мере, по словам астролога.

Итак, названы знаки зодиака, которые станут «любимцами вселенной» во второй половине 2024 года.

Рыбы

Рыбы оказались на том, что ощущалось как спусковая спираль после того, как они терпели вызовы Сатурна больше года. Они могли потерять работу, отношения или застопориться в карьере.

Теперь, в новом пространстве с поддержкой Нептуна, они должны ожидать изобилия в любви и карьере в ближайшее время. Если они находятся в отношениях, Рыбы могут ожидать усиления близости или поддержки. Или, если вы одинокие Рыбы, вы можете обнаружить, что большая удача движется к вам.

Однако это будет нелегко. Подъем в гору после слишком долгого уныния никогда не бывает легким.

«Этот период будет иметь решающее значение для достижения долгосрочных целей и мечтаний», — посоветовал астролог.

Проявив терпение и немного упорства, Рыбы обязательно выйдут на первое место.

2. Скорпион и Лев

Карьерный рост, повышение и обязанности уже не за горами. Так что, если вы жаждете повышения или обнаруживаете, что у вас стало немного больше обязанностей — не паникуйте. Это способ вселенной сказать, что вы в ее пользу.

«Сотрудничество с единомышленниками может еще больше повысить их репутацию и влияние», — сказал астролог, особенно если вы являетесь влиятельным лицом или находитесь в центре внимания общественности . Это также может принести пользу тем, кто надеется пробиться в публичное пространство — вы, вероятно, заметите больший успех в своих начинаниях.

3. Близнецы и Весы

Завершают список Близнецы и Весы, которых «ждет удача в обучении, общении и торговле».

Оба знака заметят подъем в своей карьере и удаче и могут оказаться на подъеме по карьерной лестнице. С Юпитером в Близнецах эти знаки не только обнаружат, что преуспевают в финансовом плане, но и почувствуют вдохновение от своей работы. Они больше не будут рассматривать свою работу как рутину. Вместо этого они увидят, как они могут преобразовать каждую задачу, чтобы она соответствовала их жизненной страсти и чему-то, за что они могут взяться.

Все это в совокупности предоставит Близнецам и Весам возможность создавать проекты, которые будут способствовать их карьере и успеху, — хотя обоим знакам следует помнить о необходимости проявлять немного терпения, пока все не станет реальностью.

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