Дізнайтеся, як виглядає календар городника на тиждень із 30 вересня по 6 жовтня.

Завдяки календарю городника на тиждень з 30 вересня по 6 жовтня, ви дізнаєтесь поради, завдання та проблеми на городі цього місяця.

Перш ніж ознайомитися з календарем городника на тиждень із 30 вересня по 6 жовтня, вам потрібно дізнатися цю інформацію.

Календар городника на тиждень з 30 вересня по 6 жовтня:

Дерева та чагарники можна садити восени до листопада. Ретельно полийте та забезпечте мульчу для захисту від зимових опадів.

Обов'язково рясно поливайте рослини, особливо вічнозелені, якщо восени стоїть суха погода.

При необхідності пересаджуйте листяні дерева після того, як вони втратить листя.

Пік осіннього кольору зазвичай посідає кінець жовтня — початок листопада. Зараз саме час спостерігати та вибирати саджанці на основі осіннього кольору.

Мульчуйте дерева та чагарники методом «пончика», а не методом «вулкана», який може пошкодити дерева та викликати оперізування коренів.

Плями на листі дерев можуть бути помітні, але контроль не потрібен. Обов'язково прибирайте та утилізуйте опале заражене листя, щоб знизити ймовірність зимуючих хвороб. Прикладом може бути смоляна плямистість на кленах.

Календар городника на тиждень із 30 вересня по 6 жовтня виглядає так:

30 вересня - очистіть землю, переверніть дерен або знищіть шкідників рослин. Вдалий день для врожаю.

1-й – 3-й день жовтня: Підходить для посіву зернових, сіна та кормових культур. Садити квіти. Перший день сприятливий для посадки коренеплодів.

4 – 5 жовтня – почніть грядки. Сприятливі дні для посадки надземних культур та листових овочів, таких як салат, капуста, листова капуста та селера, де клімат підходить.

6-й – 8-й день жовтня – розчищайте та орайте землю, але не садіть її.

Джерело: farmersalmanac .

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