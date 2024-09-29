Узнайте, как выглядит календарь огородника на неделю с 30 сентября по 6 октября.

Благодаря календарю огородника на неделю с 30 сентября по 6 октября, вы узнаете советы, задачи и проблемы на огороде в этом месяце.

Прежде чем ознакомиться с календарем огородника на неделю с 30 сентября по 6 октября, вам нужно узнать эту информацию.

Календарь огородника на неделю с 30 сентября по 6 октября:

Деревья и кустарники можно сажать осенью по ноябрь. Тщательно полейте и обеспечьте мульчу для защиты от зимних осадков.

Обязательно обильно поливайте растения, особенно вечнозеленые, если осенью стоит сухая погода.

При необходимости пересаживайте лиственные деревья после того, как они потеряют листья.

Пик осеннего цвета обычно приходится на конец октября — начало ноября. Сейчас самое время наблюдать и выбирать саженцы на основе осеннего цвета.

Мульчируйте деревья и кустарники методом «пончика», а не методом «вулкана», который может повредить деревья и вызвать опоясывание корней .

Пятна на листьях деревьев могут быть заметны, но контроль не требуется. Обязательно убирайте и утилизируйте опавшие зараженные листья, чтобы снизить вероятность зимующих болезней. Примером может служить смоляная пятнистость на кленах.

Календарь огородника на неделю с 30 сентября по 6 октября выглядит так:

30-е сентября - очистите землю, переверните дерн или уничтожьте вредителей растений. Хорошие дни для урожая.

1-й – 3-й день октября: Подходит для посева зерновых, сена и кормовых культур. Сажать цветы. Первый день благоприятен для посадки корнеплодов.

4 – 5 октября - начните грядки. Благоприятные дни для посадки надземных культур и листовых овощей, таких как салат, капуста, листовая капуста и сельдерей, где климат подходит.

6-й – 8-й день октября - расчищайте и вспахивайте землю, но не сажайте ее.

Источник: farmersalmanac.

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