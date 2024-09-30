Грядка під огірки потребує особливої уваги восени, якщо ви прагнете отримати багатий урожай наступного року.

Багато городників недооцінюють важливість підготовчих робіт, але саме вони можуть стати запорукою великого врожаю.

Важливо розуміти, що навіть яшо ви нехтуєте сівозміною, огірки можуть дати хороший врожай на тому ж місці, якщо підготовка ґрунту проведена правильно. Після збору останніх огірків варто розпочати роботу відразу.

Першим кроком є знезараження ґрунту. Для цього рекомендується використовувати марганцівку, фармайод або мідний купорос. Важливо ретельно дотримуватися інструкцій, розводячи препарати, і щедро поливати ділянку.

Через кілька днів після обробки можна переходити до відновлення ґрунту. Для цього прекрасно підійдуть органічні добрива, такі як гній, перегній чи компост. Досвідчені агрономи радять чергувати підживлення — на наступний рік можна використовувати лушпиння цибулі, часнику, а також трави, як-от календула та чорнобривці.

Після подрібнення всіх інгредієнтів їх необхідно перемішати з землею. Завершальним етапом стане накриття ділянки плівкою до весни. Для покращення ґрунту також рекомендується полити його розчином «Бессараба».

Не втрачайте часу, готуйте грядки вже зараз, і ви зможете насолоджуватися щедрим урожаєм огірків наступного року!

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