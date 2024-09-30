Багато городників недооцінюють важливість підготовчих робіт, але саме вони можуть стати запорукою великого врожаю.
Важливо розуміти, що навіть яшо ви нехтуєте сівозміною, огірки можуть дати хороший врожай на тому ж місці, якщо підготовка ґрунту проведена правильно. Після збору останніх огірків варто розпочати роботу відразу.
Першим кроком є знезараження ґрунту. Для цього рекомендується використовувати марганцівку, фармайод або мідний купорос. Важливо ретельно дотримуватися інструкцій, розводячи препарати, і щедро поливати ділянку.
Через кілька днів після обробки можна переходити до відновлення ґрунту. Для цього прекрасно підійдуть органічні добрива, такі як гній, перегній чи компост. Досвідчені агрономи радять чергувати підживлення — на наступний рік можна використовувати лушпиння цибулі, часнику, а також трави, як-от календула та чорнобривці.
Після подрібнення всіх інгредієнтів їх необхідно перемішати з землею. Завершальним етапом стане накриття ділянки плівкою до весни. Для покращення ґрунту також рекомендується полити його розчином «Бессараба».
Не втрачайте часу, готуйте грядки вже зараз, і ви зможете насолоджуватися щедрим урожаєм огірків наступного року!
Читайте також:
Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".
Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.
Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.