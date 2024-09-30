Грядка под огурцы требует особого внимания осенью, если вы хотите получить богатый урожай в следующем году.

Многие огородники недооценивают важность подготовительных работ, но именно они могут стать залогом большого урожая .

Важно понимать, что даже если вы пренебрегаете севооборотом, огурцы могут дать хороший урожай на том же месте, если подготовка почвы проведена правильно. После сбора последних огурцов следует начать работу сразу.

Первым шагом является обеззараживание почвы. Для этого рекомендуется использовать марганцовку, фармайод или медный купорос. Важно тщательно соблюдать инструкции, разводя препараты, и щедро поливать участок.

Через несколько дней после обработки можно переходить к восстановлению почвы. Для этого отлично подойдут органические удобрения, такие как навоз, перегной либо компост. Опытные агрономы советуют чередовать подкормки — на следующий год можно использовать шелуху лука, чеснока, а также травы, таких как календула и бархатцы.

После измельчения всех ингредиентов их нужно перемешать с землей. Завершающим этапом станет покрытие участка пленкой до весны. Для улучшения почвы также рекомендуется полить его раствором Бессараба.

Не упускайте времени, готовьте грядки уже сейчас, и вы сможете наслаждаться щедрым урожаем огурцов в следующем году!

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