Садівники розповіли, як підживити, поливати та збирати врожай полуниці , щоб отримати добрий урожай навесні.

Після того, як полуниця закінчить плодоносити, приведіть рослини до ладу.

Заберіть всю солому і мульчу, прополіте грядку, потім зріжте старе листя, щоб залишити тільки новий новий ріст прямо в центрі полуниці.

Рослини полуниці повинні радувати вас близько трьох сезонів, після чого настав час замінити їх, посадивши у свіжий ґрунт в іншому місці саду.

Чим підживити полуницю після посадки восени:

Пташиний послід - найбільш поширене добриво;

Коров'як - таке підгодівлю для полуниці розводять з водою в співвідношенні 1:10, можна додати 1 частину деревного вугілля;

Навозна жижа - добриво розводиться водою в співвідношенні 1:8, дві доби настоюється.

Деревний попіл - цим потрібно підгодувати полуницю восени в кінці жовтня, в цей час рослина потребує фосфору і калію.

Чим підживити полуницю восени та весною:

Для великого врожаю соковитої полуниці вам потрібний добре удобрений ґрунт.

Якщо ваш ґрунт особливо поганий, то використовуйте добрива.

Потім вся справа в поливі, догляді за рослинами та запобіганні появі голодних шкідників:

Навесні під час посадки полуниці часто поливайте її, поки нові рослини вкорінюються, а також у посушливі періоди.

Якщо ви вирощуєте полуницю в горщиках або підвісних кошиках , підживіть її збалансованим добривом кожні два тижні протягом вегетаційного періоду.

Коли почнеться цвітіння полуниці, перейдіть на рідке добриво з високим вмістом калію, щоб стимулювати плодоношення.

У міру розвитку плодів підкладайте під них суху солому або мульчуючий матеріал, щоб бризки ґрунту не псували плоди.

Також варто накрити полуницю сіткою до того, як вона почервоніє, щоб захистити її від голодних птахів. Якщо ви вирощуєте полуницю рядами, то легко встановити сітчастий тунель.

Деякі сорти полуниці дають вусики – стебла з молодими рослинами полуниці по всій довжині.

Видаляйте їх у міру появи, щоб енергія рослини прямувала на цвітіння та плодоношення.

Джерело: thompson-morgan.

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