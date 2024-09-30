Узнайте советы, чем подкормить клубнику осенью, чтобы получить хороший урожай весной.

Садоводы рассказали, как подкормить, поливать и собирать урожай клубники, чтобы получить хороший урожай весной.

После того, как клубника закончит плодоносить, приведите растения в порядок.

Уберите всю солому и мульчу, прополите грядку, затем срежьте старую листву, чтобы оставить только свежий новый рост прямо в центре клубники.

Растения клубники должны радовать вас около трех сезонов, после чего пора заменить их, посадив в свежую почву в другом месте сада.

Чем подкормить клубнику после посадки осенью:

Птичий помет – наиболее распространенное удобрение;

Коровяк – такое подкормку для клубники разводят с водой в соотношении 1:10, можно добавить 1 часть древесного угля;

Навозная жижа – удобрение разводится водой в соотношении 1:8, двое суток настаивается.

Древесный пепел – этим нужно подкормить клубнику осенью в конце октября, в это время растение нуждается в фосфоре и калии.

Чем подкормить клубнику осенью и весной:

Для большого урожая сочной клубники вам нужна хорошо удобренная почва.

Если ваша почва особенно плохая, то используйте удобрения.

Затем все дело в поливе, уходе за растениями и предотвращении появления голодных вредителей:

Весной при посадке клубники часто поливайте ее, пока новые растения укореняются, а также в засушливые периоды.

Если вы выращиваете клубнику в горшках или подвесных корзинах, подкармливайте ее сбалансированным удобрением каждые две недели в течение вегетационного периода.

Когда начнется цветение клубники, перейдите на жидкое удобрение с высоким содержанием калия, чтобы стимулировать плодоношение.

По мере развития плодов подкладывайте под них сухую солому или мульчирующий материал, чтобы брызги почвы не портили плоды.

Также стоит накрыть клубнику сеткой до того, как она покраснеет, чтобы защитить ее от голодных птиц. Если вы выращиваете клубнику рядами, то легко установить сетчатый туннель.

Некоторые сорта клубники дают усики - стебли с молодыми растениями клубники по всей длине.

Удаляйте их по мере появления, чтобы энергия растения направлялась на цветение и плодоношение.

Источник: thompson-morgan.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.