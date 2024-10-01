Розповідаємо, як посадити полуницю восени так, щоб вона дала рекордний урожай на наступний сезон.

Ключовим моментом є вибір оптимального часу для посадки — рослини повинні встигнути вкорінитися до перших заморозків.

У північних регіонах полуницю варто висаджувати з кінця серпня до середини вересня, а в південних — з середини вересня до кінця жовтня. Температура повітря в межах 15-20°C сприяє активному розвитку кореневої системи, що є критично важливим для успішного врожаю.

Перевагами осінньої посадки є можливість отримати врожай вже в наступному сезоні, адже рослини встигають добре укорінитися під м’якими осінніми температурами. Крім того, легкість у виборі ділянки стає суттєвим плюсом — багато грядок після літа залишаються вільними. Однак, садівники повинні бути обережними з ризиком заморозків, які можуть пошкодити ще неукорінені рослини. Зниження цього ризику досягається дотриманням правил укриття та правильного вибору термінів висаджування.

Важливо також ретельно підбирати сорт полуниці для осінньої посадки. Сорти з високою морозостійкістю, такі як "Альба" та "Альбіон", будуть оптимальними. При виборі варто враховувати також врожайність і розмір плодів, адже ці фактори впливають на кінцевий результат.

Правильна ділянка — ще один важливий аспект. Полуниця любить сонце, тому садити її під деревами чи біля високих парканів не варто. Підготовка ґрунту також має велике значення: він повинен бути пухким, родючим і з хорошим дренажем, щоб уникнути застою води. Якщо на обраному місці раніше росли томати, картопля чи перець, важливо обробити ґрунт біофунгіцидами для знищення патогенних організмів.

Методи посадки полуниці також варіюються. Однорядний метод передбачає посадку саджанців на відстані 20-25 см з міжряддям у 90 см. Дворядний метод з відстанню між рядами 60-80 см, а між рослинами — 20-40 см, дозволяє оптимізувати використання простору. Для великих ділянок підходить трирядний метод з широкими міжряддями (60-70 см), що полегшує догляд за рослинами.

Дотримуючись усіх цих рекомендацій, садівники можуть не тільки забезпечити успішний ріст своїх рослин, а й отримати рекордний урожай смачної полуниці, яка стане гордістю кожного городу.

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