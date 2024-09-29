Осінь - ідеальний час для ретельного приведення свого городу в порядок, перш ніж настануть холоди, що потрібно зробити, щоб отримати максимальний урожай наступного року.
Крім прибирання опалого листя, є багато інших простих завдань, які суттєво змінять зовнішній вигляд вашого саду.
Що потрібно зробити восени, щоб отримати максимальний урожай наступного року:
Видаліть листя, що відмирає, і зів'яле стебла трав'янистих багаторічників на городі, висмикуючи їх вручну або обрізаючи біля основи секатором.
Щоб отримати максимальний урожай наступного року - залиште всі стебла з привабливими насіннєвими головками, якими можуть поласувати птахи.
Видаліть бур'яни, потім розподіліть по грунті компост або гній, що добре перепрів, щоб ізолювати коріння рослин - черв'яки розроблять його за зиму.
Жовтень — це також останній шанс посадити в землю цибулини весняних крокусів та аліумів, багато з яких починають цвісти вже у травні.
Цибулини фаворитів літнього цвітіння, таких як крокосмія та лілії, також можна посадити у землю у жовтні. Якщо у вас мало часу, зимові аконити, гіацинти та проліски все ще можна посадити у листопаді.
Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин восени, все частіше найкращим часом для посадки дерев, чагарників та багаторічних рослин стає осінь та зима, коли прохолодно та волого.
Весна може бути сухою і теплою - у цей час висаджування нових рослин може бути складнішим завданням, ніж восени.
При посадці дерев, чагарників або багаторічних рослин додайте до посадкової ями трохи добрива.
Джерело: gardenhealth .
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