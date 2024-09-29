Городники розкрили, що потрібно зробити восени, щоб отримати максимальний урожай наступного року, дізнайтеся, над чим варто попрацювати.

Осінь - ідеальний час для ретельного приведення свого городу в порядок, перш ніж настануть холоди, що потрібно зробити, щоб отримати максимальний урожай наступного року.

Крім прибирання опалого листя, є багато інших простих завдань, які суттєво змінять зовнішній вигляд вашого саду.

Що потрібно зробити восени, щоб отримати максимальний урожай наступного року:

Видаліть листя, що відмирає, і зів'яле стебла трав'янистих багаторічників на городі, висмикуючи їх вручну або обрізаючи біля основи секатором.

Щоб отримати максимальний урожай наступного року - залиште всі стебла з привабливими насіннєвими головками, якими можуть поласувати птахи.

Видаліть бур'яни, потім розподіліть по грунті компост або гній, що добре перепрів, щоб ізолювати коріння рослин - черв'яки розроблять його за зиму.

Жовтень — це також останній шанс посадити в землю цибулини весняних крокусів та аліумів, багато з яких починають цвісти вже у травні.

Цибулини фаворитів літнього цвітіння, таких як крокосмія та лілії, також можна посадити у землю у жовтні. Якщо у вас мало часу, зимові аконити, гіацинти та проліски все ще можна посадити у листопаді.

Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин восени, все частіше найкращим часом для посадки дерев, чагарників та багаторічних рослин стає осінь та зима, коли прохолодно та волого.

Весна може бути сухою і теплою - у цей час висаджування нових рослин може бути складнішим завданням, ніж восени.

При посадці дерев, чагарників або багаторічних рослин додайте до посадкової ями трохи добрива.

Джерело: gardenhealth .

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