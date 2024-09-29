Огородники раскрыли, что нужно сделать осенью, чтобы получить максимальный урожай в следующем году, узнайте, над чем стоит поработать.

Осень — идеальное время для тщательного приведения своего огорода в порядок, прежде чем наступят холода, что нужно сделать, чтобы получить максимальный урожай в следующем году.

Помимо уборки опавших листьев, есть много других простых задач, которые существенно изменят внешний вид вашего сада.

Что нужно сделать осенью, чтобы получить максимальный урожай в следующем году:

Удалите отмирающие листья и увядшие стебли травянистых многолетников на огороде, выдергивая их вручную или обрезая у основания секатором.

Чтобы получить максимальный урожай в следующем году - оставьте все стебли с привлекательными семенными головками , которыми могут полакомиться птицы.

Удалите сорняки, затем распределите по почве компост или хорошо перепревший навоз, чтобы изолировать корни растений — черви разработают его за зиму.

Октябрь — это также последний шанс посадить в землю луковицы весенних крокусов и аллиумов, многие из которых начинают цвести уже в мае.

Луковицы фаворитов летнего цветения, таких как крокосмия и лилии, также можно посадить в землю в октябре. Если у вас мало времени, зимние акониты, гиацинты и подснежники все еще можно посадить в ноябре.

Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений осенью, все чаще лучшим временем для посадки деревьев, кустарников и многолетних растений становится осень и зима, когда прохладно и влажно.

Весна может быть сухой и теплой - в это время высадка новых растений может быть более сложной задачей, чем осенью.

При посадке деревьев, кустарников или многолетних растений добавьте в посадочную яму немного удобрения.

Источник: gardenhealth.

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