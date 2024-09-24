Посадите эти овощи этой осенью, чтобы собрать урожай следующей весной, луковые перезимуют и дадут обильный урожай на следующий год.

Осень в огороде часто считается временем сбора урожая и подготовки его к зиме и в регионах, где температура зимой опускается ниже нуля, вы можете подумать, что в зимние месяцы ничего нельзя выращивать.

Это верно лишь отчасти — вы не сможете ничего собрать в самые холодные месяцы, но вы, вероятно, сможете посадить некоторые культуры осенью, которые можно будет собрать весной.

Вот что вам нужно знать о том, какие овощи посадить осенью, чтобы весной собрать урожай.

Лук-порей можно сажать как семена осенью, и он прорастет весной. Они должны быть расположены на расстоянии около шести дюймов друг от друга. Хотя лук-порей не высаживают из луковиц, ему все равно нужно немного мульчи, чтобы успешно перезимовать.

Чеснок похож на лук, за исключением того, что он начнет белеть у основания зелени, когда он готов к сбору урожая. Поскольку чеснок растет гроздьями, вы можете отделить зубчики и посадить их так же, как цветочную луковицу, корнем вниз и бумажным острым концом вверх.

Узнав, какие овощи посадить осенью, чтобы весной собрать урожай, запомните, что для более быстрого сбора урожая вы можете попробовать выращивать лук-шалот.

Он растет как чеснок, но слоист, как лук, и его часто считают чем-то средним между ними. Шалот будет готов в начале или конце весны, в зависимости от того, когда вы его посадите и как долго длится ваш холодный сезон. Вы поймете, что он готов вылезти из земли, когда основание зелени начнет темнеть.

Источник: lifehacker.

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